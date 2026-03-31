Mauro Lois cambia el Montañeros por el San Tirso
El central y capitán del equipo de Elviña se despidió con unos minutos en la victoria ante el Viveiro y ahora peleará por volver a Tercera con los de Abegondo
Los equipos de Preferente pueden incorporar jugadores hasta bien entrado el mes de abril y el San Tirso lo ha aprovechado para reforzarse con Mauro Lois (A Coruña, 1990). El experimentado zaguero deja el Montañeros, de Tercera RFEF, donde era capitán, y buscará con el equipo de Abegondo volver a esa categoría por la vía del playoff. También peleará por una Copa de A Coruña en la que están en cuartos de final y este domingo se enfrentan al Betanzos (O Monte, 18.30 horas).
Tras una dilatada carrera en clubes como Club do Mar, Atlético Arteixo o Silva, Mauro regresó en 2023 a un Montañeros en el que ya había vivido dos etapas. Su aportación fue clave en las dos temporadas de Preferente, con más de 2.500 minutos en cada una de ellas, pero este curso solo disputó ocho partidos (tres como titular) en Tercera.
“Ha sido una decisión muy difícil por todo el cariño que le tengo al club. Me llevo muchísimos recuerdos. El primer año nos costó arrancar y no conseguimos la primera victoria hasta la sexta jornada, pero con el paso del tiempo logramos implantar un modelo de juego y, con una plantilla muy humilde, terminamos en una meritoria sexta posición”, apunta Mauro.
“El segundo año fue inolvidable. Éramos un grupo de amigos muy unido y conseguimos ganarlo todo: Liga, Copa de A Coruña y Copa Diputación. Pero más allá de los títulos, me quedo con la forma, disfrutando muchísimo del día a día y del fútbol”, añade el central.
Mauro destaca que este curso fue más duro, pero se muestra satisfecho al ver que el objetivo de la permanencia está casi logrado. Tras ello, inicia los agradecimientos: “Especialmente a Luis, el presidente; a Eliseo; y sobre todo a Alfredo, una persona clave para mí dentro del club. También al cuerpo técnico, tanto a los que estuvimos desde el inicio —Jairo, Sergio, Tejada y Manolo—, como a los que se fueron incorporando, y por supuesto a todos mis compañeros, que han sido parte fundamental de esta etapa”.
Por último, el zaguero explica los motivos que le han llevado a firmar por el San Tirso. “Es un equipo que está en un muy buen momento y con un objetivo bonito como es pelear por el playoff. Es un reto que me motiva mucho y llego con la intención de ayudar en todo lo que pueda para conseguirlo”, detalla.
De un entrenador a otro
Su ya exentrenador, Jairo Arias, repasa lo vivido con Mauro a sus órdenes y muestra también gratitud. “Vino en un momento delicado para el primer equipo. Empezábamos prácticamente de cero, con un proyecto nuevo y diferente al de años anteriores, por lo que su primer paso ya es de agradecer. Los dos años de Preferente lo jugó prácticamente todo, aportando liderazgo. Es un jugador que está siempre mandando y ordenando en función de lo que se entrena y esa para mí es una gran virtud. Además, es un gran ganador de duelos, como se pudo ver incluso en los últimos minutos ante el Viveiro. Sin lugar a dudas, fue una pieza muy importante para el ascenso y el triplete”, inicia el técnico asturiano.
“Este año tuvo un papel más secundario por decisión mía, pero siempre estuvo al pie del cañón cuando se le necesitó. Vuelvo al pasado domingo, que ya estaba la salida pactada, y dio el máximo cuando entró”, agrega Jairo, que ante la petición de Mauro no dudó. “Respetamos su decisión y es lo mínimo que le podemos devolver tras estas casi tres temporadas”, cierra.
Ahora estará dirigido por Fabio Rodríguez, que ve muchos detalles para la esperanza en este fichaje. “Es un jugador que sondeamos de cara al año que viene, pero se dieron las condiciones para que se incorporara ahora. Se va a adaptar perfectamente a nuestro contexto y nos va a dar experiencia y liderazgo, riqueza y soluciones tácticas… Y por su carácter afable va a enriquecer el día a día en el vestuario”, enfatiza el entrenador del San Tirso.