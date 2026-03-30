La resaca de la jornada 28 en Tercera: un homenaje y un ojo en el jueves

Jairo Arias, técnico del Montañeros, ante el Viveiro GERMÁN BARREIROS

Una jornada más, los entrenadores de los equipos coruñeses de Tercera RFEF valoran la actuación de sus equipos, con un ojo ya en el jueves. El Silva cedió pese a su gran primera parte en Barreiro y Arteixo y Montañeros fueron quien de vencer sus partidos. Además, en el campo de Elviña hubo un homenaje a Pablo Fernández, coordinador general del club entre 2014 y 2025, que recibió una camiseta conmemorativa con su nombre.

Jairo Arias (Montañeros): “El homenaje a Pablo es más que merecido. Fueron once años al servicio del club para todo, dedicándole muchas horas y estando siempre disponible. Ejerció como coordinador general del club, pero al ser un equipo humilde aunque tengas una función realizas muchas más, como era su caso. Fue más que un compañero, puedo decir que aquí hice un amigo con él”.

Pablo Fernández, coordinador general del Montañeros entre 2014 y 2025, recibe una camiseta conmemorativa con su nombre ACM

“En cuanto al partido, diferencio dos partes. En la primera controlamos y dominamos todo el juego, dejando muy poco al rival salvo en algún error concreto. La segunda lógicamente estuvo condicionada por la expulsión y esos 45 minutos con uno menos, pero me gustó como el equipo supo sufrir, trabajar el doble y competir ante un equipo muy directo que acumuló a muchos jugadores arriba. Son tres puntos necesarios y que nos dan la confianza de que también sabemos defender resultados cuando toca”.

"Las semanas de doble partido son complicadas, porque dejan muy poco margen para el descanso y en estas categorías y a estas alturas, salvo tres o cuatro equipos, el resto estamos bajo mínimos. Nosotros en lo que más nos enfocamos es en la recuperación de los jugadores, con ingestas de mucha proteína y sesiones de hielo. Todos los pequeños detalles que podamos hacer seguro que ayudan. Los ajustes tácticos los intentamos trabajar más con vídeo o alguna tarea de muy poca carga o casi nula".

Posi (Atlético Arteixo): “Estamos contentos; estos tres puntos sellan prácticamente nuestro objetivo de la permanencia. Fuimos superiores al Estradense en aspectos generales y el mayor número de ocasiones claras fue nuestro. Y todo ante uno de los mejores equipos de la categoría. Estamos a muy buen nivel a pesar de toda la carga y todas las bajas que tenemos para afrontar este tramo exigente”.

"Los dos partidos que quedan esta semana los afrontamos como siempre, con la idea de sumar todos los puntos en juego e imponernos a los rivales con nuestra idea. Este es el Arteixo que queremos ver, el nivel que está dando y demostrando la plantilla es altísimo. Lo peor son todas las bajas que tenemos, porque la carga con la exigencia de estos partidos nos puede pasar factura en ciertos aspectos de nuestro juego. Esperemos entre esta semana y la siguiente recuperar jugadores para el último tramo".

Diego Armando (Silva): “Tenemos que poner en valor la gran primera parte que hicimos, controlando y superando a un gran rival en su campo. La segunda mitad es la muestra de que si bajas un poco la activación, se te va un partido. El primer gol era una acción previsible, pero se puede asumir que te marquen. El segundo, nada más sacar de centro, no fue una acción de esta categoría y eso te penaliza. Y a partir de ahí el Gran Peña fue muy superior.

"Estamos muy justos de jugadores, pero volveremos a competir como lo hemos hecho siempre. Queda poco más de un mes y tenemos que demostrar en el campo lo que nos jugamos”