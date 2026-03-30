El podio del Arteixo también es cuestión de portería

Carlos García, guardameta del Arteixo, atento a un posible tiro del Estradense GERMÁN BARREIROS

Muchas veces son los grandes olvidados, pero son muy pocos los equipos que están arriba sin un portero solvente. Tiene dos el Arteixo, José Hevia y Carlos García (Caldas de Reis, 2004), quien aprovecha el lunes de descanso y atiende a DXT Campeón desde su localidad natal. Sumar 19 de los últimos 21 puntos les ha llevado a una tercera posición que parecía impensable hace siete jornadas. Con esa misma distancia hasta la meta, es momento de soñar.

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El último triunfo llegó el pasado sábado ante el Estradense. “Al principio nos costó, sobre todo en defensa. Nos metieron ese gol tempranero, pero no bajamos la cabeza. Veníamos haciendo buenos partidos y el equipo confiaba. Incluso en el descanso, con el 0-1, salimos convencidos de poder remontar. Y el segundo gol, en el 89, casi con el partido acabado, nos dio una alegría inmensa”, valora Carlos.

El portero resalta cómo está compitiendo el equipo pese a las bajas y pone un ejemplo: “En defensa tenemos fuera a Tomé y a Casas, por lo que está jugando Marcos Aller de central. No está acostumbrado, porque lleva toda la temporada jugando de lateral, pero lo está haciendo muy bien. Resolver los partidos así con tantas ausencias es una maravilla”.

Toda la plantilla está rindiendo a un gran nivel, pero él tuvo un papel especialmente relevante en esta victoria. Primero con una parada a Hugo Padín con la que evitó el 0-2 en el tramo final de la primera mitad: “Hubo un poco de infortunio en la caída de Agulló y tuve la suerte de conocerlo bien de cuando coincidimos en el Pontevedra. Sé que le gusta tirar al palo largo porque es zurdo, entonces le aguanté un poco e intuí que iba a ir hacia ahí. Era un tiro cercano y conseguí sacar una buena mano”.

No se fue a más de un gol el Arteixo y la falta de efectividad de la primera mitad tornó en goles en el segundo acto. Otero y Agulló, los protagonistas. “El 1-1 nos dio mucho ánimo y aire y el segundo no podía ser de otro. Nos está ayudando mucho con sus goles y en defensa. Me alegro mucho por él y por Otero”, apunta Carlos.

Parada en el añadido

Con 2-1 en el marcador, les tocó resistir un último embiste del Estradense, que generó peligro en un saque de banda largo al área, pero ahí volvió a aparecer el guardameta caldense: “Creo que tuve un poco de suerte, porque había muchísima gente delante. No sé quién remata, pero el balón me viene justo a las manos. Hay que estar ahí, eso sí. Luego estuvo muy atento Agulló para alejar el peligro”.

Los pequeños detalles están sonriendo últimamente al equipo de Ponte dos Brozos, pero esto no ha sido así durante todo el curso. “Va por rachas… Recuerdo un partido en el campo del Alondras que perdimos 2-0 y tuvimos ocho o nueve ocasiones que no entraron. Ahora no es que sea lo contrario del todo, porque seguimos llegando bastante, pero las que tenemos van para dentro. Tuvimos momentos complicados, sobre todo a principio o mitad de temporada, cuando no llegaban los resultados, pero ahora estamos en una buena dinámica y esperamos que dure lo máximo posible”, desea.

Carlos García ha sido titular en 17 ocasiones durante este curso, por diez del asturiano José Hevia, quien tiene 32 años y lleva en el club desde 2015. “Tengo que agradecer tener un compañero como él. Nos llevamos muy bien, entrenamos muy bien y entendemos las oportunidades de cada uno. Cada uno juega cuando le toca, según lo que decide el staff, y no tenemos ningún problema. Vamos rotando y yo estoy contentísimo. Al final, aunque yo lleve más partidos, me alegro cuando él juega, cuando hace una buena parada o cuando hace algo bien. Y él conmigo igual: cuando juego y lo hago bien, se alegra y me felicita”, destaca.

Compañerismo

El portero gallego tomó la decisión de incorporarse al Arteixo procedente del Silva tras una llamada del entrenador Posi, que le convenció por el proyecto. Intuía que habría rotación en la meta, pero no es algo que le preocupe: “Lo que nos gusta es jugar y cuanto más, mejor, pero prefiero tomármelo bien que estar amargado por no jugar o porque él lo haga bien. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, y menos con mi edad. Además, es un portero que lleva once años en el club, es uno de los capitanes y tiene peso en el equipo, así que estar de mal humor con él no tendría ningún sentido. Todos los veteranos me ayudan mucho”.

El ambiente en el vestuario es muy bueno, como ha quedado patente con las celebraciones de las tres últimas victorias al ritmo de Jambao y su Se Parece Más A Ti. “Tener un grupo así suma mucho. Agulló y Jose (Hevia) son los que más la lían cuando ganamos, pero en general todos. Para mí es clave que la gente se lleve bien y que incluso en las malas mantenga el ánimo, porque si no, el equipo no funciona. Estoy encantadísimo”, enfatiza.

La tercera posición actual son palabras mayores, pero no siente vértigo. “Yo creo que estamos bastante tranquilos. Nuestro objetivo principal era la salvación y prácticamente se puede decir que ya está conseguida. A partir de ahí, todo lo que venga es positivo. Obviamente, cuando te ves ahí arriba, piensas en el playoff, pero sabemos que vienen partidos complicados, como un Noia que acaba de empatar al Compostela, el propio Compos o el Barco, que está haciendo una segunda vuelta increíble. Así que todo lo que se sume, bienvenido sea. Ojalá lleguemos al playoff, pero no quiero adelantarme porque no era el objetivo inicial y está todo muy igualado. En un par de jornadas puede cambiar todo. Para mí, que es mi tercer año de sénior, sería la primera vez, así que ojalá”, reflexiona Carlos.

Por delante, una semana de lo más intensa, pero con las ideas claras. “Entrenamos el martes y el miércoles, jugamos el jueves, descansamos el viernes, entrenamos el sábado por la mañana y partido el domingo. Son semanas de muchos encuentros, así que las sesiones son suaves, más de preparar el partido que de cargar, porque no nos podemos permitir más bajas. Así que trabajamos teniendo eso en cuenta”, finaliza.