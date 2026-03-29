Un Bergantiños sin pólvora ni ideas se acerca a la zona de peligro (0-1)

Diego González, centrocampista del Bergantiños RAÚL LÓPEZ

Marcos Rivas. ADG. Carballo.

El Bergantiños tendrá que seguir remando en las cinco últimas jornadas para certificar la permanencia en Segunda Federación. El tramo final de temporada del cuadro carballés, que aspiraba hace no mucho al playoff de ascenso, no se antoja tranquilo tras ser superado por el Coruxo (0-1), que materializó el único gol en su primer disparo y deja a los pupilos de Simón Lamas con un colchón de cuatro puntos sobre la posición de playout y a seis de la fase de ascenso.

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En un inicio de partido igualado, Koke trató de desatascar el ataque del Bergan con la primera acción individual destacada del encuentro. El extremo valenciano, actuando a pierna cambiada, realizó una conducción interior desde la banda derecha para, a la altura de la frontal del área, soltar un zurdazo a media altura que Esteban supo blocar sin permitir una segunda acción.

La primera ocasión animó al equipo rojillo a seguir explorando diversas vías de ataque. Por el costado opuesto al ocupado por Koke, y moviéndose en tres alturas diferentes, se asociaron con efectividad Iago Novo, Álex Pérez y Diego. Este último pisó el área y recibió la pelota en una situación ventajosa, pero el mediocentro salmantino, sin contar con una oposición agobiante, se precipitó en la definición y el tiro cruzado con su pierna izquierda se marchó desviado.

Cada vez que Iago Novo conseguía ver el juego de cara, el camino del Bergantiños hacia el gol se iluminó. El mediapunta coruñés atisbó el desmarque de ruptura de Koke y envió un preciso pase en profundidad. Antes de pisar el área, y escorado a la banda derecha, el extremo valenciano pareció dudar entre centrar y disparar a portería. Finalmente, y condicionado por el fuerte viento que en el primer acto jugó a favor de los intereses del cuadro carballés, su centrochut se envenenó hasta el punto de estar cerca de sorprender por alto a Esteban.

Durante la primera media hora, toda la producción ofensiva había sido de los pupilos de Simón Lamas, que volvió a amenazar en un saque de banda. Koke atacó de cara la prolongación de cabeza de Darío, pero su volea frontal, con dirección a estrellarse en la base del larguero y tras rozar en Guille Pinín, acabó siendo desviada por el guardameta del Coruxo.

A la primera

El equipo rojillo no acertó en sus cuatro primeros intentos, algo que sí hizo el Coruxo en su primer disparo a portería. A pesar de progresar por el costado izquierdo en un duelo de inferioridad numérica de tres contra cinco, el conjunto vigués se las ingenió para que Cidre sacase el centro desde la línea de fondo. Mateo, atacando el primer palo desde el lado alejado, se anticipó tanto a Nacho Pastor como a Santi Canedo para firmar el 0-1 mediante un sutil remate al primer toque.

En el prólogo del segundo acto, el Bergantiños perdió profundidad y se aferró a las intervenciones de Santi Canedo para seguir con vida. A pierna cambiada, desde el costado derecho, Cidre ejecutó una falta lateral que se fue cerrando y que no llegó a ser peinada por ningún compañero ni despejada por ningún defensor del conjunto rojillo. Santi Canedo se vio obligado a reaccionar a marchas forzadas para desviar, gracias a una mano dura y difícil, un esférico que se iba a introducir ajustado al poste derecho.

El relato del partido cambió tras el 0-1, ya que las ocasiones pasaron a ser del Coruxo, que llegaba a As Eiroas tras solamente haber sumado un punto de los últimos doce. En el área, y de espaldas a portería, Mateo bajó con calidad un envío largo y dejó la pelota de cara para la llegada desde atrás de Nacho Fariña. Para fortuna de los intereses del Bergantiños, Santi Canedo se encontraba bien colocado y logró que el tiro del jugador del cuadro vigués con la parte interior de la bota izquierda no se transformara en el 0-2.

Koke se cambió de banda y por el costado izquierdo, tras conducir en diagonal hacia dentro, forzó una falta desde media distancia. Fito se encargó de ejecutar el tiro libre directo, pero su lanzamiento, con altura y centrado, no sorprendió a Esteban. De inmediato, el central coruñés trató de redimirse a la salida de un córner botado desde el perfil izquierdo. Su remate de cabeza se estrelló en el larguero.

En el tiempo añadido, Nacho Pastor se incorporó al ataque como un delantero más, aunque al Bergan le costó bombardear el área en cantidad y calidad. Koke pudo sacar un último centro hacia el segundo poste. Allí buscó el remate de cabeza el central alicantino, que, además de no embocar a portería, recibió un golpe a destiempo con los puños por parte de Esteban que el árbitro no castigó con penalti.