La racha positiva del Silva toca a su fin en una aciaga segunda mitad

Iago Pérez, delantero del Silva, durante el partido disputado en Barreiro DIARIO ATLÁNTICO

Llegaba el Silva con una racha de dos victorias y tres empates que le permitió salir de puestos de descenso, pero en Barreiro la dinámica positiva tocó a su fin. Lo hizo con un 4-1 ante el Gran Peña en el que la clave estuvo en la segunda mitad, periodo donde se pasó del 0-1 al resultado definitivo.

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Los de Diego Armando se fueron con ventaja al descanso gracias a un gol que el colegiado apuntó al local Odilo, pero en el que también tuvo su cuota de influencia Moure. Fue una primera mitad de duro peaje para los coruñeses, que perdieron dos ventanas por los problemas físicos de Baldomar e Iago Pérez.

En la segunda parte, el Gran Peña dio vuelta al partido en dos minutos por medio de Coira y Fran López, jugador que completó la goleada después con ayuda de Cellerino, autor del tercer tanto.

El Silva, que el jueves visita al Barco, tiene tres puntos de margen sobre el descenso, Lo marca el Cambados, que hoy se mide al Alondras.

La previa del Montañeros - Viveiro

Los últimos resultados han hecho caer al Montañeros a la decimotercera plaza, pero todavía está mucho más cerca del playoff que del descenso y ante el Viveiro (Elviña Grande, 16.15 horas) buscará confirmar que sigue mirando hacia la zona noble. Los laterales izquierdos Pedro Barbolla y Óscar, así como el atacante Sito, son las bajas locales; el centrocampista Trasi y el delantero Rolle, las del equipo visitante.