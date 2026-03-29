Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

La racha positiva del Silva toca a su fin en una aciaga segunda mitad

El equipo coruñés cede por 4-1 en Barreiro ante el Gran Peña pese a marcharse en ventaja al descanso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/03/2026 00:21
Iago Pérez, delantero del Silva, durante el partido disputado en Barreiro
Iago Pérez, delantero del Silva, durante el partido disputado en Barreiro
DIARIO ATLÁNTICO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Llegaba el Silva con una racha de dos victorias y tres empates que le permitió salir de puestos de descenso, pero en Barreiro la dinámica positiva tocó a su fin. Lo hizo con un 4-1 ante el Gran Peña en el que la clave estuvo en la segunda mitad, periodo donde se pasó del 0-1 al resultado definitivo. 

Otero, delantero del Arteixo, persigue a Landeira durante el partido

Un ejercicio de fe ante el Estradense consolida al Arteixo en playoff (2-1)

Más información

Los de Diego Armando se fueron con ventaja al descanso gracias a un gol que el colegiado apuntó al local Odilo, pero en el que también tuvo su cuota de influencia Moure. Fue una primera mitad de duro peaje para los coruñeses, que perdieron dos ventanas por los problemas físicos de Baldomar e Iago Pérez. 

En la segunda parte, el Gran Peña dio vuelta al partido en dos minutos por medio de Coira y Fran López, jugador que completó la goleada después con ayuda de Cellerino, autor del tercer tanto. 

El Silva, que el jueves visita al Barco, tiene tres puntos de margen sobre el descenso, Lo marca el Cambados, que hoy se mide al Alondras.

La previa del Montañeros - Viveiro

Los últimos resultados han hecho caer al Montañeros a la decimotercera plaza, pero todavía está mucho más cerca del playoff que del descenso y ante el Viveiro (Elviña Grande, 16.15 horas) buscará confirmar que sigue mirando hacia la zona noble. Los laterales izquierdos Pedro Barbolla y Óscar, así como el atacante Sito, son las bajas locales; el centrocampista Trasi y el delantero Rolle, las del equipo visitante.

Alineaciones probables

Montañeros: Marcos Moreno - Achore, Longueira, Iago López, Ogando - Balsa, Carreira - Otero, Dani Fernández, Cano - Juan de Dora

Viveiro: Ayoub - Manu Martín, Jacobo, Diego, Diogo, Álex Esquerdeiro - Álvaro Uriarte, Peli - Käblik, Sergio Cora, Lansade

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Iago Pérez, delantero del Silva, durante el partido disputado en Barreiro

La racha positiva del Silva toca a su fin en una aciaga segunda mitad
Santi Mendoza
Otero, delantero del Arteixo, persigue a Landeira durante el partido

Un ejercicio de fe ante el Estradense consolida al Arteixo en playoff (2-1)
Santi Mendoza
Sporting Meicende - Carral, en la primera vuelta

Las previas | Hora de conservar lo logrado para el Meicende
Santi Mendoza
Nano Varela, en su anterior etapa con el Victoria durante la temporada 2023-24Temporada 2023-2024Victora - Sofán 1-0

Las previas | Nano Varela refuerza al Victoria ante el líder
Santi Mendoza