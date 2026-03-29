La jornada | Empate en A Porta Santa con mejor regusto para el Sofán

Imagen del Paiosaco-Sofán, partido que terminó sin goles RAÚL LÓPEZ

La 28ª jornada del grupo 1 de Preferente dejó resultados positivos para San Tirso y Betanzos. El Sofán igualó en A Porta Santa y aún no ha dicho su última palabra en la lucha por entrar en el playoff.

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Paiosaco - Sofán (0-0): Le quedó peor sensación al Paiosaco al jugar en casa y disponer de alguna ocasión más en el cómputo general del encuentro. El resultado le deja a nueve puntos de la zona de playoff, mientras que el Sofán se mantiene a tres puntos del Betanzos.

En la primera mitad el Paiosaco tuvo opción de adelantarse en un disparo desde fuera del área de Josiño y en otro lanzamiento lejano de David González que se marchó rozando la cruceta. Por parte visitante, un par de acercamientos por medio de Julián y Joel.

Tras el descanso estuvo mejor el Paiosaco, que volvió a quedarse cerca de poner el 1-0 en un intento de Josiño y en un par de centros al área de Iván Amor. Los acercamientos del Sofán seguían llevando el sello de Julián.

Hubo tiempo en los últimos minutos para que cada equipo tuviera una a balón parado, pero los remates de Sánchez y Vivito no lograron batir a Moreno y Gardu.

San Tirso - Cidade de Ribeira (2-1): Tras una primera mitad sin goles, Denis y Christian Rey pusieron en ventaja a un San Tirso que terminó venciendo pese a que Adrián González recortó distancias. Los de Abegondo recuperan la tercera posición y se quedan a tres puntos del Negreira, segundo, con quien tienen el golaveraje particular perdido.

Pol - Órdenes (2-1): El regreso del San Tirso al podio de la clasificación fue posible al no vencer el Órdenes en Pol. Y eso que los de Vista Alegre empezaron ganando con un gol a los dos minutos de Pichu, pero tres minutos fatídicos en la segunda parte, en los que anotaron Cuadrado y Marco, les dejaron sin ningún premio. El equipo de Pery López mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el sexto con 18 por disputar.

Dumbría - Betanzos (1-4): Con goles de Álex del Río, Martín da Lama y un doblete de André, el Betanzos sumó un importante triunfo que le consolida en la zona de playoff. Este jueves retomará en Dubra el partido que iba ganando 0-1 en el minuto 67 y podría igualar en puntos a un San Tirso con el que tiene el golaveraje perdido.

Victoria - Lalín (1-2): Dio la cara el Victoria ante el líder, pero el gol de Cayetano fue insuficiente ante los de Manu Vilariño y Eloy, que pusieron dos veces en ventaja a su equipo. La segunda fue definitiva y las ‘cebras’ se quedan en decimotercera posición. La jornada les sonrió con las derrotas de Sigüeiro y Burela y siguen con tres puntos de margen sobre el descenso.