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O Noso Fútbol | Primera Futgal

La jornada | El Meicende gana la primera de sus siete finales

El Carral hace los deberes ante el Ural y se mantiene con los mismos puntos que el líder

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/03/2026 23:24
El Meicende se impuso al Sporting Coruñés
El Meicende se impuso al Sporting Coruñés
PATRICIA G. FRAGA
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No tendrá que mirar a nadie el Sporting Meicende si, como en esta jornada ante el Sporting Coruñés (2-1), es capaz de ganar todos los partidos. Jorge Domingo y Jon dieron vuelta al tanto inicial de Agus Ávila y los de Maikel Naujoks se afianzan en el liderato. Su rival tiene dos puntos de margen con los puestos de descenso.

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Aguanta el pulso el Carral, que derrotó al Ural Español (0-2) con goles de Taboada y Jony, y calca los 57 puntos del Meicende. Los verdes se quedan a una unidad de la zona de permanencia que marca el Marte, quien cedió ante un Galicia Mugardos (2-0) que con 54 es el tercero en discordia. 

Los de Ferrolterra afianzan su plaza de promoción, una lucha de la que se descuelgan Orillamar y Sporting Cambre tras empatar ante Eume Deportivo (1-1) y Oza Juvenil (3-3), respectivamente. Los de Monelos amplian a dos puntos su margen sobre la zona roja.

Quien mantiene el pulso, a cuatro unidades del Mugardos, es un Olímpico que derrotó al Imperátor (4-1). El equipo de la Sagrada Familia se queda a dos puntos de los puestos de salvación. 

Completaron la jornada el Meirás-Relámpago (1-1), As Pontes-Perlío (1-3) y el Torre-Cedeira (2-3).

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