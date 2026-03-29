La jornada | El Meicende gana la primera de sus siete finales
El Carral hace los deberes ante el Ural y se mantiene con los mismos puntos que el líder
No tendrá que mirar a nadie el Sporting Meicende si, como en esta jornada ante el Sporting Coruñés (2-1), es capaz de ganar todos los partidos. Jorge Domingo y Jon dieron vuelta al tanto inicial de Agus Ávila y los de Maikel Naujoks se afianzan en el liderato. Su rival tiene dos puntos de margen con los puestos de descenso.
Aguanta el pulso el Carral, que derrotó al Ural Español (0-2) con goles de Taboada y Jony, y calca los 57 puntos del Meicende. Los verdes se quedan a una unidad de la zona de permanencia que marca el Marte, quien cedió ante un Galicia Mugardos (2-0) que con 54 es el tercero en discordia.
Los de Ferrolterra afianzan su plaza de promoción, una lucha de la que se descuelgan Orillamar y Sporting Cambre tras empatar ante Eume Deportivo (1-1) y Oza Juvenil (3-3), respectivamente. Los de Monelos amplian a dos puntos su margen sobre la zona roja.
Quien mantiene el pulso, a cuatro unidades del Mugardos, es un Olímpico que derrotó al Imperátor (4-1). El equipo de la Sagrada Familia se queda a dos puntos de los puestos de salvación.
Completaron la jornada el Meirás-Relámpago (1-1), As Pontes-Perlío (1-3) y el Torre-Cedeira (2-3).