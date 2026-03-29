El Montañeros sobrevive con diez ante el Viveiro y aguanta el ritmo (3-2)

Cano, extremo del Montañeros y autor del tercer gol, durante una acción del partido GERMÁN BARREIROS

Lo que parecía que iba a ser una tarde plácida para el Montañeros ante el Viveiro terminó convirtiéndose en un ajustado 3-2 que sabe incluso mejor al haber disputado más de 40 minutos con un jugador menos. En ese momento, el marcador reflejaba un 2-1, y esta vez el equipo coruñés sí logró mantener la ventaja. Se trata de una victoria fundamental para no perder el ritmo de los equipos que luchan por entrar en el playoff, que ahora se encuentra a cuatro puntos.

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Esta semana fue la más tranquila dentro de un periodo de seis partidos en 21 días para los clubes de Tercera RFEF. Hubo mucho tiempo para trabajar en el plan de partido y se vio desde el inicio a un Montañeros que quería acercar a Balsa al área y tener muy abiertos a los extremos Delgado y Otero. Este último fue una de las tres novedades en el once con respecto al duelo ante el Arosa, junto al central Samu Rey y al delantero Pape.

Llegó el primer gol a los doce minutos, pero bien lo pudo hacer cuando ni tan siquiera iban 60 segundos de juego. Una buena descarga de Pape terminó con un rechace que aprovechó Balsa para definir con la zurda. Ahí ajustó de más y poco después encontró la respuesta de Ayoub en un tiro desde la frontal, pero a la tercera fue la vencida.

Todo nació en un recorte hacia dentro de Otero, quien sacó un centro con la zurda al primer palo para que Balsa, tras controlar y generar el hueco, batiera al guardameta marroquí del Viveiro. Era un merecido premio para un Montañeros que había salido mucho mejor.

Con el paso de los minutos el equipo coruñés perdió algo de precisión en su circulación, lo que ayudó a los lucenses a pisar algo más el campo contrario. No significó que el Monta dejara de pisar zonas de peligro, pero una lanzamiento de falta de Delgado y sendos intentos de Achore y Dani se mezclaron con un remate mordido de Käblik y un intento cruzado de Arturo desde dentro del área.

Eran momentos de más igualdad, por lo que nada mejor que el 2-0 para volver a encontrar la tranquilidad. Parte del mérito fue de Delgado, que desbordó a su par por banda izquierda y puso un envío que remachó Otero en el segundo palo. Ayoub fue capaz de despejar a duras penas, pero Pape estaba donde debía y se lanzó al suelo para meter el pie y mandar el balón al fondo de la red. Octavo tanto del curso para el delantero senegalés, que regresaba al once tras nueve jornadas con el rol de revulsivo.

Regreso desafortunado

Empezar la segunda mitad con 2-0 era un escenario muy positivo para el Montañeros, pero la situación se iba a complicar mucho más de lo esperado. En cuestión de cinco minutos Arturo puso el 2-1 a pase de Álvaro Uriarte y los locales se quedaron con uno menos por la expulsión de Pape, que vio cómo el árbitro interpretaba agresión en su disputa por el balón con el central Colucci. Se marchó muy disconforme con la decisión el ariete, que volvía a topar con el tipo de acción que más le suele penalizar.

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Optó entonces el técnico Jairo Arias, que ya había dado entrada a Cano, por situar como hombre más adelantado a Balsa. Se vació el santiagués, capaz de abarcar mucho campo. Y lo cierto es que, más allá de un córner que se paseó por el área, al conjunto morado no le tocó sufrir hasta el último cuarto de hora.

Fue entonces cuando el lateral derecho Jacobo apareció en boca de gol para rematar con el exterior un centro. El balón terminó estampándose en el palo largo y a partir de ahí la sensación de peligro del Viveiro creció. Minutos después Lansade mandó alta una falta en la frontal y Schneider vio como le anulaban por fuera de juego un gol que cazó en un rechace.

Marcar no evitó sufrir

El equipo lucense se volcó definitivamente, con una gran cantidad de hombres en campo rival, y por ahí encontró el 3-1 un Montañeros que antes había corrido con Achore. Esta vez lo hizo de la mano de Cano, que se plantó solo ante Ayoub y decidió mal con un pase en vez de tiro. Pero no importó, porque la acción continuó y el ex del Bergantiños se mantuvo en el área para elevarse y cabecear a gol un centro desde la izquierda de Diego Rodríguez, que se había incorporado al partido minutos antes.

La celebración tenía sabor a definitiva, pero aún le tocaría sufrir unos cuantos minutos más a un Monta que, en un córner posterior, encajó el definitivo 3-2. El Viveiro sacó en corto y Lansade, desde el pico izquierdo del área, sacó un tiro que se coló tras tocar en un zaguero.

El añadido se fue hasta el octavo minuto, pero los locales contuvieron bien el juego directo rival y aseguraron su novena victoria de la temporada. Son ya 37 puntos, un +15 con los puestos de descenso y un -4 con la zona de playoff. Lo principal está logrado y el nuevo objetivo es claro. El jueves, de nuevo en Elviña, buscarán dar otro paso ante el Barbadás.