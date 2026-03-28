Un ejercicio de fe ante el Estradense consolida al Arteixo en playoff (2-1)

Otero, delantero del Arteixo, persigue a Landeira durante el partido GERMÁN BARREIROS

No puede estar más apretada la lucha por entrar en playoff en Tercera RFEF y nadie (con permiso del Barco) se está moviendo en ella como el Arteixo en las últimas jornadas. Los de Ponte dos Brozos se presentaban a su partido ante el Estradense con la confianza de haber sumado 16 de los últimos 18 puntos y ampliaron su racha con un triunfo postrero (2-1) que les consolida en la zona de playoff y les permite dormir en tercera posición.

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Partió el equipo rojiblanco con un once más parecido al de la jornada intersemanal ante el Montañeros que al del pasado domingo en Somozas. Solo hubo un cambio en la portería con respecto al derbi, mientras que Naya, Rubo y Raúl Melo volvieron a la alineación tras esperar su turno como revulsivos en el partido del Manuel Candocia.

Y le iba a tocar al Arteixo remar a contracorriente desde bien pronto. El Estradense pisó algo más el campo rival en el primer cuarto de hora y encontró el 0-1 en su primera ocasión de peligro. Fue gracias al gran movimiento en la frontal de su delantero Edu Taboada, que se giró entre Agulló y Aller y sacó un tiro cruzado que no pudo alcanzar Carlos García.

El ir por detrás en el marcador fue cosa de más de media hora, pero pudo durar escasos minutos. Y es que el equipo visitante puso de su parte tras el gol y cometió dos errores no forzados que no aprovechó el conjunto local por poco. Otero aprovechó una indecisión de la zaga para meter un punterazo ante Isra que salió excesivamente cruzado y Fabio encontró la respuesta del portero en un mano a mano precedido por un robo en tres cuartos de campo.

A partir de ahí, la primera mitad, cargada de interrupciones, iba a ser algo frustrante para el Arteixo. Del Estradense hubo noticias en ataque cuando un lanzamiento lejano de falta de Porrúa se marchó fuera por poco y, sobre todo, en un forcejeo entre Hugo Padín y Agulló en el que el colegiado no interpretó falta. Todo terminó con Carlos salvando in extremis en el mano a mano ante el exjugador del Lugo B. Una mano derecha salvadora.

Y del posible 0-2, al posible 1-1. El conjunto de Posi —que cumplía su segundo y último partido de sanción— trenzó su mejor jugada hasta el momento, pero faltaron centímetros. Melo encontró abierto a Iván, que lanzó en largo a Rubo. Este se tomó el tiempo necesario para esperar la incorporación del lateral y devolver un balón que, sin demasiado ángulo, Iván terminó estampando contra el larguero. No pudo ser ahí ni en un córner posterior en el que Fabio remató mordido. Habría que esperar a la segunda parte.

El empate llega pronto

No iba a tener que esperar demasiado el Arteixo para encontrar el empate. Otero avisó con un remate al larguero en fuera de juego y en la siguiente jugada, habilitado, porfió con un zaguero y sacó un tiro con bote que batió a Isra.

Al menos un punto estaba momentáneamente en la mochila, algo que no era del todo negativo al haber enfrente un rival con idénticos objetivos y teniendo en cuenta que los de Posi llegaban con muchas bajas. Jugadores como Tomé o Pablo Martínez ocuparon un lugar en el banquillo, pero no se encontraban aptos para competir.

Los cambios, tardíos en ambos equipos, no variaron demasiado el guion de un choque igualado en todo momento. Si la escuadra de Ponte dos Brozos lo intentaba con un centro de Jota que no remataron por poco Otero y Rubo, el Estradense respondía con algún balón al área o disparos lejanos que mantenían alerta a Carlos.

Dio algún síntoma de fatiga el Arteixo en los últimos minutos, pero no por ello dejó de pisar el área rival. Tuvo la suya Rojo, que remató muy marcado, y el Estradense también se quedó muy cerca del 1-2 en una falta desde campo propio que no parecía llevar demasiado peligro, pero que acabó con un remate de Landeira que se marchó por muy poco.

Córner por centímetros

Se acercaba el final del tiempo reglamentario y el empate estaba cada vez más cerca, pero entonces un balón directo pegó en la espalda de un jugador del Estradense y se marchó muy despacio y por escasos centímetros a córner. En la grada se respiró que algo así no podía ser casualidad y 30 segundos más tarde Agulló estaba haciendo su celebración de golfista. El conjunto rojiblanco está subido a la ola buena y más aún el central, que embocó con el pie en el segundo palo.

Tocaba resistir en el alargue y el Estradense no lo puso fácil, pero Carlos García solventó un buen remate dentro del área tras un saque de banda largo y Brais Vidal chutó alto a continuación. El partido murió con una buena conducción de Iker Castro y, a falta de siete jornadas para el final, el Arteixo duerme tercero. Acabará el domingo ahí o cuarto según lo que haga el Somozas en Arosa. Lo importante es que está en playoff, donde espera seguir tras un Jueves Santo en el que recibe al Noia. Esto no para.