Un Arteixo en racha recibe al Estradense, un rival directo

Manu Berrocal encara a un rival durante el partido contra el Lugo B en Ponte dos Brozos Carlota Blanco

El Atlético Arteixo regresa esta tarde (17.30 horas) a su casa, al Ponte dos Brozos. El equipo rojiblanco ha acumulado 16 de los últimos 18 puntos que ha tenido a su disposición. Una racha que querrá intentar extender contra un rival más que complicado como es el Estradense. El equipo entrenado por Manuti se diseñó con un objetivo claro: buscar el ascenso a Segunda Federación. La temporada pasada se quedaron a las puertas de la eliminatoria nacional, que acabó por ganar la Sarriana.

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El Atlético Arteixo es el equipo en mejor dinámica de toda la Tercera gallega. Así lo demuestran los resultados, pero también las sensaciones sobre el césped en cada partido. La semana pasada, con jornada intersemanal, consiguió levantar el derbi contra el Montañeros cuando iban perdiendo 0-2 en el minuto 70. Apenas unos días más tarde visitaron el siempre complicado Manuel Candocia. El Somozas dominó en ocasiones, pero la única ocasión que entró fue un disparo lejano de Adri Otero que dio tres puntos más al Arteixo. “No hemos cambiado gran cosa. Simplemente estamos teniendo un poco más de acierto en las áreas. Somos un equipo valiente defensivamente y atrevido con balón. Nos gusta intentar llevar la iniciativa del juego. Tenemos una identidad marcada, pero sabemos leer el contexto y la situación del partido”, explicó Otero a este diario esta semana.

Con esos tres puntos conseguidos en As Somozas, el Arteixo ha escalado hasta la quinta posición, la última que da derecho a jugar los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Ese sería un final de ensueño para el equipo rojiblanco que, sin embargo, sigue hablando de certificar la permanencia matemáticamente antes de ponerse miras más ambiciosas.

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Por su parte, el Estradense es octavo con 37 puntos, a tan solo dos del propio Arteixo, y acumula cuatro partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, la semana pasada se dejó dos puntos contra el Noia, penúltimo. En sus filas cuenta con el siempre peligroso Dani Pedrosa y el recién llegado Pablo Brea.