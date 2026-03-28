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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Las previas | Nano Varela refuerza al Victoria ante el líder

El fichaje del centrocampista, ex del Montañeros, destaca en una jornada que mide a Paiosaco y Sofán

Santi Mendoza
Santi Mendoza
28/03/2026 19:49
Nano Varela, en su anterior etapa con el Victoria durante la temporada 2023-24Temporada 2023-2024Victora - Sofán 1-0
Nano Varela, en su anterior etapa con el Victoria durante la temporada 2023-24Temporada 2023-2024Victora - Sofán 1-0
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La 28ª jornada de Preferente Futgal llega con un fichaje para el Victoria y un Paiosaco-Sofán importante en la pelea por el playoff.

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Pol-Órdenes (Municipal de Pol, 12.00 horas): El Órdenes defiende su tercera posición en el campo del Pol, equipo que ha dado un paso adelante en las últimas fechas y conserva alguna opción de jugar el playoff. Pery López cuenta con las bajas de Mouriño, Villa y Rulo.

Victoria - Lalín (A Grela, 16.00 horas): El regreso del centrocampista Nano Varela tras su paso por el Montañeros es la mejor noticia para un Victoria que tiene tres puntos de margen con el descenso y recibe al líder con nueve bajas: Óscar, Santi, Álvaro, Sergio, Víctor, Pablo Souto, Kike, Gallego y Carba.

San Tirso - Cidade de Ribeira (O Monte, 16.30 horas): Ya sin Antón Cambeiro, que se marchó al Imperátor, y con las ausencias de Pablo Vigo y Paulo, el San Tirso tratará de consolidar su plaza de playoff e incluso mirar al tercero.

Paiosaco - Sofán (Porta Santa, 17.00 horas): Las últimas opciones de playoff del Paiosaco pasan por vencer a un Sofán que a su vez quiere meter presión al Betanzos en la lucha por la quinta plaza. Becerra, Pablo Parafita e Iván Pardo son baja en los visitantes.

Dumbría - Betanzos (O Conco, 17.00 horas): A la espera de retomar el jueves su partido en Dubra, el Betanzos defiende su quinta posición en Dumbría sin Tomás Abelleira y Raúl Pita.

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