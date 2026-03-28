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O Noso Fútbol | Primera Futgal

Las previas | Hora de conservar lo logrado para el Meicende

Tras alcanzar el liderato, el equipo de Maikel Naujoks inicia su defensa ante el Sporting Coruñés en una jornada a la que Imperátor y Cedeira llegan con refuerzos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
28/03/2026 19:49
Sporting Meicende - Carral, en la primera vuelta
Sporting Meicende - Carral, en la primera vuelta
QUINTANA
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Tras su victoria del fin de semana pasado ante el Imperátor y el empate del Carral contra el Orillamar, el Sporting Meicende se ve ahora en una primera plaza que debe defender en las siete últimas jornadas del grupo 1 de Primera Futgal. Y esa empresa empieza esta mañana ante el Sporting Coruñés (Meicende Grande, 12.15 horas).

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Por su parte, el Carral, que también cuenta con 54 puntos, pero que está por detrás al tener el golaveraje particular perdido, visita a un Ural Español (20.00) que tratará de escapar de la zona de descenso.

Unos puestos de peligro que acechan al Marte. Son ocho los partidos que lleva sin ganar el equipo de Monte Alto y tampoco lo tendrán fácil esta jornada, en la que visitan al Galicia Mugardos (17.00), tercer clasificado con 51 puntos.

El equipo mugardés cierra una zona de promoción de ascenso a Preferente a la que aspiran todavía Olímpico (47 puntos), Cambre (47) y Orillamar (46).

El Olímpico recibe al Imperátor (17.00) en un duelo que puede suponer el debut de Antón Cambeiro con los de la Sagrada Familia, que están a dos puntos de la permanencia. Dicha zona la marca el Oza Juvenil, rival del Cambre (16.00) y también en A Coruña el Orillamar recibirá al Eume Deportivo (16.00), séptimo clasificado.

Completan la jornada el Meirás-Relámpago (18.00), donde los de Elviña buscan mantener o ampliar su renta de seis puntos con el descenso; un Torre-Cedeira (18.00) en el que destaca el fichaje por los visitantes —pelean por salvarse— de Pep Caballé, ex de Racing de Ferrol y Compostela, entre otros; y un As Pontes-Perlío (17.00).

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