El Silva visita al Gran Peña en su mejor momento

Rodri Alonso y Alejandro Vila pelean un balón en A Grela Javier Alborés

Si el Arteixo-Estradense es un duelo de buenas dinámicas, el Gran Peña-Silva no se queda atrás. Los coruñeses acumulan cinco encuentros sin conocer la derrota, por siete de los vigueses. El Silva consiguió salir de los puestos de descenso la semana pasada tras ganar al Céltiga en A Grela y rascar un punto en Catarrana contra el Viveiro, pero no se puede despistar, tal y como admite su entrenador, Diego Armando García: “No celebro estos datos, deberíamos haber sacado más puntos, los jugadores hicieron méritos para ello. Sientes alegría de verte fuera tras estar metido toda la temporada en descenso, pero nos queda poco y necesitamos un plus más”.

Diego Armando cumple una vuelta a los mandos del Silva Más información

A este partido llega con una baja más, la de Peralta Jr,, que dejará el Silva y regresará a Uruguay por motivos personales, según fuentes del propio club coruñés. Lucas Peralta llegó en el mercado invernal, pero solo llegó a disputar 24 minutos repartidos en dos encuentros con la camiseta del Silva.

El equipo herculino tendrá enfrente a uno de los equipos más en forma de Tercera como es el Gran Peña, sexto con 38 puntos en su casillero. En sus filas cuenta con el mítico Gastón Cellerino, que a sus 39 años sigue dando guerra por los campos de Galicia. También está Fran López, que con ocho goles se sitúa entre los máximos artilleros de la temporada. Una salida complicada para un Silva que atraviesa su mejor momento de la temporada, pero también lo hace su rival, que buscará volver a puestos de playoffs.