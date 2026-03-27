Jorge Domingo: “Trabajaremos para mantener el liderato”

Jorge Domingo persigue a Álex Suárez (Montañeros) durante la final de Copa de A Coruña 2025 en Riazor Javier Alborés

Jorge Domingo llegó al Sporting Meicende la temporada pasada. En su caso, como se suele decir, fue ‘chegar e encher’, ya que consiguió llegar a la final de Copa de A Coruña. Ese partido no tuvo mucha historia, ya que el Meicende cayó por 1-5 contra el Montañeros en Riazor. En liga (Primera Futgal) no le fue también al equipo rojiblanco, ya que se quedó lejos de los playoffs, séptimo con 48 puntos.

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Menos de un año más tarde y con todavía siete jornadas por disputar, el Sporting Meicende ya ha superado esos registros. El conjunto entrenado por Maikel Naujoks es primero de su grupo con 54 puntos y depende de sí mismo para ser equipo de Preferente la próxima temporada. “Tuvimos varias incorporaciones que nos ayudaron a darle un salto de calidad a la plantilla. Hicimos muy buena primera vuelta pero queda la recta final que ahí es donde se va a decidir todo. Conseguimos depender de nosotros mismos y ahora vamos a trabajar para mantenernos en esa posición”, afirma Jorge Domingo, uno de los pilares del equipo.

El pasado fin de semana, Jorge fue uno de los protagonistas de la victoria del Sporting Meicende por 0-2 contra el Imperátor, contra quien consiguió marcar un gol: “Fue un partido bastante igualado al principio en el que conseguimos meter un gol después de un pase al espacio y un centro al segundo palo que mete Jon. En la mitad de la primera parte le expulsan a un jugador a ellos por una entrada por detrás. Después de la expulsión nos precipitamos bastante intentando llegar muy rápido a la portería rival. En la segunda parte salimos más calmados y moviendo más el balón, así conseguimos varias ocasiones que no aprovechamos. Y ya llegando al final, después de un despeje de la defensa controlé en el borde del área y tiré a portería”, recuerda.

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El Meicende lleva casi toda la temporada en un toma y daca con el Carral por el liderato, aunque últimamente se ha metido en la terna por ese primer puesto el Galicia Mugardos. Por debajo de ellos, ya parece muy complicado que otro equipo se meta en la pelea por esos tres primeros puestos, ya que Olímpico y Cambre tienen 47 puntos cada uno. “No creo que la palabra sea gafados, sino que no empezamos el año al mejor nivel de juego y eso nos hizo dejarnos puntos en algunos partidos que nos podíamos haber puesto de primeros. Nuestro objetivo es el playoff, pero tampoco vamos a renunciar al ascenso directo”, afirma un Jorge Domingo que cree que las opciones de su equipo pasan por los siguientes factores: “La fiabilidad en defensa encajando los menos goles posibles y aprovechar las oportunidades que tenemos arriba”.

Tras ser subcampeones de Copa de A Coruña la temporada pasada, el Sporting Meicende cayó apeado de manera tempranera a la par que inesperada en la presente edición. El equipo de Maikel Naujoks fue eliminado en la primera ronda copera contra el Vizoño en la tanda de penaltis. “Siempre duele quedar eliminados de copa, es una competición que le gusta jugar a todos los equipos y más después del buen sabor de boca con el que acabamos el año pasado”, afirma a este respecto Jorge.

La primera de las siete finales del Sporting Meicende para intentar ser equipo de Preferente la próxima temporada será este domingo a las 12.15 horas en su casa, Meicende Grande. Allí recibirá al Sporting Coruñés.