Noemí Porteiro: "Antes éramos ‘muchas’ niñas y pocos equipos, ahora es al revés”

Noemí (derecha) antes de un partido con el Meicende Cedida

Noemí Porteiro cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol coruñés. Con pasado blanquiazul, ahora milita en las filas del Sporting Meicende, con el que busca subir a Segunda.

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¿Cómo fue el partido de este fin de semana?

Podríamos haber estado un poco mejor, más acertadas, pero hay partidos y partidos. Mi gol viene de una falta que tira Mery y fue entrar y darle con el pecho hacia delante.

Están en buena racha y cerca de los playoffs de ascenso, ¿lo ven posible?

Lo bueno es que dependemos de nosotras mismas, porque nos queda jugar contra Crendes y Curtis todavía. Lo que vamos a hacer es prepararnos partido a partido cada semana. Este parón ahora nos viene entre bien y mal porque llevábamos una buena racha, pero también nos viene bien a la hora de entrenar cositas que quiere el entrenador. Y no descartamos el ascenso, cosas peores se han visto. El Cercedense es, para mí, de los claros candidatos a ascender. Tiene buena plantilla y hay jugadoras que conozco perfectamente porque han jugado conmigo. Son chavalas que les gusta competir y se merecen el ascenso, la verdad. Pero creo que las tres siguientes, que somos Curtis, Crendes y nosotras, estamos muy justitas, esas dos plazas nos las tenemos que jugar entre nosotras. Va a estar ahí, en las que sean más regulares.

Sporting Meicende Femenino Cedida

¿Cuántos años lleva jugando al fútbol?

Federada desde los trece años, más o menos. Antes solo había dos equipos femeninos que eran Victoria y Orzán, en los que toda niña quería entrar. Entonces, éramos “muchas” niñas y pocos equipos, y ahora es al revés. Es un poco complicado compaginarlo todo ahora. De lo que nos damos cuenta las veteranas es de que la gente cada día tiene menos compromiso. Hay personas que no se dan cuenta de que sí, es un hobby, pero también es competir. Es como que cuesta muchísimo más poder complementar un equipo senior que sepa jugar y sepa competir.

¿En su equipo cuentan con gente en edad cadete?

Suben muchas veces cuando las necesitamos, pero son niñas que se esfuerzan durante toda su temporada para poder dar el salto. Todo tiene que ser un proceso, hay veces que no están preparadas para jugar en senior y hay muchos clubes que ese proceso no lo hacen. No valoran si la niña se siente cómoda o no y se pierden muchas jugadoras.

Una jugadora de su liga que no pueda faltar en la sección.

Ainhoa Danis, que jugó conmigo en el Dépor. Ahora está en el Cercedense y me parece de las mejores centrocampistas que hay ahora mismo.