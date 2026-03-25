Diego Armando cumple una vuelta a los mandos del Silva

Diego Armando García durante su debut como entrenador del Silva ante el Viveiro en A Grela Patricia G. Fraga

El pasado verano y tras conseguir la salvación en Tercera, el Silva cambió de entrenador. En aquel momento, Noé López tomó las riendas del equipo en detrimento de Iván Sánchez. Sin embargo, el periplo de Noé en el club herculino duró nueve jornadas, cuando el banquillo volvió a cambiar de manos para recaer en las de Diego Armando García.

A su llegada, el Silva era colista de Tercera con cuatro puntos y cuatro goles a favor. Tras un inicio complicado con dos derrotas, la trayectoria de Diego Armando en el banquillo de A Grela no ha hecho más que mejorar y, tras una vuelta completa, ha conseguido sumar veinte puntos y sacar al Silva de los puestos de descenso a falta de ocho jornadas.

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“Lo tomé como un reto que me motivaba. Es la primera vez que llego a un equipo con la liga empezada, una propuesta que era difícil de rechazar. El balance hasta el momento es positivo, hemos podido salir de descenso directo, que era el objetivo inicial. Tarde, eso sí, pero las cosas se ven de manera más positiva, aunque somos conocedores de que puedes volver a caer y volver a levantarte. Ha habido momentos de estar a ocho puntos de la permanencia, el trabajo era más mental que táctico. Hubo paciencia, trabajo y creer en una manera de competir, ser mejor en algo en función del rival al que tienes enfrente”, recuerda Diego.

El Silva ha perdido en las últimas semanas a dos jugadores que estaban siendo capitales en los esquemas de Diego Armando como son Pablo Carro y Nico Rosas, pero eso no termina de alterar al entrenador: “Ojalá pudiésemos contar con ellos, pero no me modifica a la hora de trabajar el equipo. Tener jugadores que dan el máximo, pongas donde los pongas ayudan, Baldo o Carro no son centrocampistas, Bili no es central, pero son ejemplos de estar al servicio de lo que el equipo necesite”.

A pesar de estos inconvenientes, el equipo coruñés ha sido uno de los mejores en el tramo reciente de competición, donde acumula cinco partidos sin perder y tan solo cinco goles encajados en los últimos siete encuentros. Precisamente por ahí pasan las claves de la permanencia para Diego Armando: “En encajar poco, en ese tramo somos el equipo que menos goles encaja. La victoria contra el Compos fue un punto de inflexión, a partir de ahí los chavales ganaron autoestima y mejoraron su rendimiento”.

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Sin embargo, no quiere festejar antes de tiempo, porque ya saben lo que pasa con la fiesta... “No celebro estos datos, deberíamos haber sacado más puntos, los jugadores hicieron méritos para ello. Sientes alegría de verte fuera tras estar metido toda la temporada en descenso, pero nos queda poco y necesitamos un plus más”, afirma.

"Nuestra salvación pasa por tratar como una final el partido contra el Gran Peña, y después igual al siguiente. Quien piense que recibir al Noia o Barbadás en casa será más sencillo o importante que ir a Barreiro a jugar que equivoca, y más nosotros. Pensaremos solo en preparar bien el partido de cada domingo", sentencia el técnico silvista.

Como viene siendo habitual en la Tercera gallega, serán tres los equipos que descenderán a Preferente con total seguridad. Ahora mismo, el Silva está fuera de esos puestos, pero deberá estar pendiente de los ya habituales arrastres desde Segunda Federación. En caso de que algún equipo gallego no consiga la permanencia en dicha categoría, provocará un descenso extra en Tercera. En estos momentos, la Sarriana está en el puesto de playout, por lo que el Silva deberá intentar escalar lo máximo posible en la clasificación para evitar este escenario. Cabe destacar que, en caso de que el equipo gallego que dispute los playoffs de ascenso consiga subir a Segunda, ese hipotético descenso extra se anularía. Si no se produjese ningún descenso desde Segunda Federación y ascendiese un equipo gallego de Tercera vía playoffs, la normativa afirma que sería un quinto equipo de Preferente el que conseguiría plaza en Tercera de cara a la próxima temporada, aunque no se han especificado los criterios.