Nano Varela no seguirá en el Montañeros

Nano Varela durante el derbi con el Atlético Arteixo esta temporada Patricia G. Fraga

Llevaba varios meses de ausencia por motivos personales, pero finalmente se ha hecho oficial: Nano Varela no continuará en las filas del Montañeros. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales. “Tras un ano e medio defendendo as nosas cores, despedímoste con orgullo e agradecemento. Formaches parte dun equipo que acadou o ascenso a 3ª RFEF, ademais de conquistar a Copa Coruña e a Copa Deputación. Moita sorte Nano”, reza el comunicado.

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Nano Varela llegó al Montañeros en el verano de 2024 procedente del Victoria, que venía de descender a Primera Futgal. Desde el principio se convirtió en un fijo en los planes de Jairo Arias, compartiendo centro del campo con Unai Peón, que también dejó el club recientemente.

Tras disputar casi 3.000 minutos la campaña pasada, Nano renovó en Tercera, aunque con mayor irregularidad debido a las lesiones. 658 minutos en once partidos, siete de ellos de titular, son sus registros esta temporada. Su último partido fue el 11 de enero contra el Boiro.