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O Noso Fútbol | Tercera Federación

La jornada con menos goles de la temporada en Tercera

La media de esta campaña en la categoría es de 20,6 tantos cada fin de semana

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/03/2026 21:36
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La jornada 26 de Tercera Federación dejó un curioso dato en el grupo gallego, ya que ha sido la menos goleadora de lo que va de temporada. Tan solo ocho goles se marcaron en todo el fin de semana, con tres partidos acabando en 0-0 y otros cuatro con apenas un gol anotado. Tan solo el Céltiga-Gran Peña (1-1) y el Barco-Barbadás (2-0) propiciaron más de un tanto.

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Hasta el pasado fin de semana, la jornada con menos goles de la Tercera gallega esta temporada había sido la número 4, cuando se anotaron diez goles y se produjeron tres empates a cero. En la jornada 12 se anotaron doce tantos, mientras que en la 14 y la 18 se marcaron quince en cada una.

Se trata de fines de semana anómalos en la liga, que acumula esta temporada 535 goles marcados, lo que supone una media de 20,6 por jornada. El equipo más goleador es, con diferencia, el Arosa, que acumula 48 tantos a favor. De hecho, el conjunto arlequinado tan solo se ha quedado sin marcar en tres ocasiones, ante Compostela, Boiro y Somozas.

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