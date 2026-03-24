André: “Cualquiera que haya estado en Preferente sabe lo difícil que es ascender”

Una acción de André Poses durante el partido contra el San Tirso Germán Barreiros

El Betanzos regresó a Preferente esta temporada tras su paso fugaz de dos cursos por Tercera. Fue un descenso duro, pero el club se ha repuesto para buscar el regreso a la categoría. El equipo del García Irmáns lleva toda la campaña coleando con los playoffs de ascenso y, ahora mismo, ocupa la quinta plaza con un partido menos que el resto.

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El domingo se impusieron de manera clara a O Val, un equipo que ocupa puestos de descenso, pero que les puso las cosas complicadas tras adelantarse en el marcador en los primeros minutos. “Nos costó un poco en los primeros minutos, salimos algo desconectados, pero después del gol en contra nos conectamos rápido al partido y supimos imponer nuestro ritmo de juego. Nos ayudó mucho marcar un gol pronto para tener otra mentalidad”, recuerda André Poses.

El atacante fue el autor del cuarto tanto betanceiro en el encuentro: “Recuerdo que sacó Leira el córner, pero le salió muy corto. Ellos despejaron mal y vi que le caía el balón a Couce, noté que a mi derecha había mucho espacio libre, me llegó el balón, controlé de pecho y le pegué sin pensar mucho”, explica.

Con esta victoria, el Betanzos es quinto con 44 puntos, uno por encima del Sofán, a tiro de San Tirso (47) y Órdenes (48). “Creo que estamos en un buen momento, aunque hemos tenido algunas bajas somos muy fiables, sobre todo defensivamente. Creo que con lo competida que está este año la liga estamos sacando adelante muchos partidos clave”, afirma André.

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Sin embargo, ni los jugadores ni el club meten presión por acabar entre los cinco primeros: “Yo creo que hay que ir sacando los partidos adelante sin mucha presión de puestos, pero siempre hay que intentar mirar hacia arriba para llegar a conseguir cualquier objetivo. Si que es verdad que tenemos un buen calendario, pero ahora cualquier partido es difícil, ya que todos los equipos se juegan mucho. Cualquiera que haya estado en Preferente sabe lo difícil que es ascender de categoría, pero aun así siempre hay que mirar hacia arriba como dije y nuestra intención, si llegamos a los playoffs, va a ser ascender sin duda”, asegura el atacante del Betanzos.

André ya sabe lo que es ascender a Tercera, ya que lo consiguió con el Montañeros la temporada pasada. Entre ambos estilos de juego ve varias diferencias: “En el Monta era más posicional y aquí el juego es más directo, Claudio nos deja más libertad a la hora de movernos en ataque y la verdad es que me siento mejor en este rol, ya que siempre me he sentido más cómodo con espacio para transitar”. El extremo del Betanzos suma ya seis goles esta temporada, su mejor registro desde la 2021-22, cuando anotó ocho tantos. “La valoro muy bien por ahora, siempre he sido un jugador más de crear que de definir, no he tenido grandes registros goleadores, pero me siento muy bien en el equipo y ojalá pueda ayudar marcando muchos más”, sentencia.