La resaca de Tercera: Jornada 27
Los entrenadores de Montañeros, Silva y Atlético Arteixo analizan sus partidos
Tercer partido en una semana para los equipos de Tercera Federación. Tras la jornada intersemanal de derbi, el Atlético Arteixo mantuvo su racha victoriosa al imponerse al Somozas a domicilio, mientras que el Montañeros sumó una derrota injusta en Elviña contra el Arosa. Por su parte, el Silva sumó un valioso punto en su lucha por la permanencia.
Posi (Atlético Arteixo)
"Teniendo en cuenta la exigencia de esta semana y todas las bajas que tenemos, no pudimos repartir cargas todo lo que nos gustaría. Por eso optamos por ir variando cómo presionar y dónde en función de momentos y rival, y no ser tan agresivos en presión como solemos ser. Y la verdad que acertamos y estuvimos cómodos. La primera parte fue bastante igualada con una ocasión para cada equipo y con un golazo de Otero robando en la zona que queríamos y con gran finalización. La segunda tuvieron un primer empuje sin ocasiones en donde defendimos muy bien, después calmamos el partido y dominamos con una clara ocasión de Melo. Los últimos minutos empezaron a jugar muy directos colgando balones continuamente al área y defendimos bien esa situación. Tuvieron una ocasión en un córner que apareció Carlos. El equipo está bien, toca prepararse para otra semana de gran exigencia".
Jairo Arias (Montañeros)
"Un poco apenados por el resultado y por el penalti clamoroso no pitado a Pape que como mínimo se acercaría a la justicia de lo que fue el partido. Nos faltó hacerles defender más situaciones de área para hablar de un partido de matrícula, ya que ellos estaban muy hundidos incluso con defensa de 5 y no había muchos espacios. Apenas nos realizaron transiciones, y eso que prácticamente su ataque dependía de eso o del juego directo de Chema. Eso indica que estuvimos bien en PTP, equilibrio y vigilancias. Felicitar a mis jugadores por el partido que hicieron, pero somos conscientes de que hemos sumado 0 puntos y que estas sensaciones hay que mantenerlas para sumar, no solo vale contra el Arosa".
Diego Armando García (Silva)
"Un buen punto que nos acerca más al objetivo en un campo donde es difícil puntuar. En una primera parte donde el Viveiro mereció algo más por dominio que por ocasiones generadas. En la segunda se vio otro Silva, el partido se jugó más en campo rival y Parafita, Baldo y Iago tuvieron situaciones para ganar el partido".