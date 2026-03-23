El Atlético Arteixo recupera a su gran goleador

Adri Otero celebra su gol contra el Barbadás Germán Barreiros

Tras certificar la salvación la temporada con un hat-trick en la última jornada contra la Sarriana, el hijo pródigo del Atlético Arteixo parece haber encontrado su ritmo físico y goleador este curso. Adri Otero acumula cinco goles en lo que va de campaña, dos de ellos en las dos últimas jornadas. “Creo que puedo dar un poco más. He sufrido varias lesiones que me han perjudicado, pero ahora diría que me encuentro en el mejor momento físico de la temporada, espero que siga así para poder ayudar todo lo posible”, afirma.

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El último de esos goles llegó este pasado domingo para conseguir una nueva victoria ante el Somozas en el Manuel Candocia. “Fue una victoria muy sufrida en la que supimos aprovechar nuestras ocasiones y hacer el partido largo”. Sobre su gol, en el que robó en la salida de balón del rival y marcó desde lejos, Otero lo explica de la siguiente manera: “Esperamos el momento, y en una recuperación un poco más adelante del medio campo, vi al portero adelantado y tiré por encima. La verdad, no llegué a ver si había entrado, ya que al tirar me hicieron falta”.

@ud_somozas 0-1 @AtlArteixo



👉 Otero marca un golazo na vitoria dos arteixáns nun partido de dominio local pic.twitter.com/TDAUqhvg1K— En Xogo (@EnXogoG) March 23, 2026 "> ">

Unos días antes, el jueves en el derbi contra el Montañeros, Otero también marcó en lo que fue una espectacular remontada de su equipo en el Ponte dos Brozos: del 0-2 en el 70 al 3-2 final. “La buena dinámica que llevábamos ayuda mucho cuando el partido es complicado o no se pone de cara. Juegas con mayor libertad y atrevimiento. Sabíamos que ellos solían bajar un poco los últimos minutos y nosotros no nos dimos por vencido. Tras el empate casi en el 90, lo único que pensábamos era en hacer el tercero para llevarnos el partido. Quizás en otra situación nos hubiésemos conformado con el empate. Pero como digo, las dinámicas ayudan mucho a nivel confianza y nos dio alas para no darnos por vencido”, explica.

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Con estos dos triunfos, el Atlético Arteixo ha conseguido sumar 16 de los últimos 18 puntos que ha tenido en juego, confirmándose como uno de los equipos más en racha de toda la liga. “No hemos cambiado gran cosa. Simplemente estamos teniendo un poco más de acierto en las áreas. Somos un equipo valiente defensivamente y atrevido con balón. Nos gusta intentar llevar la iniciativa del juego. Tenemos una identidad marcada, pero sabemos leer el contexto y la situación del partido”.

Una gran dinámica que les ha llevado a escalar hasta la quinta posición, que da derecho a jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF, pero el Arteixo todavía no quiere oír hablar de ello: “De momento la clasificación está muy igualada. Nuestro principal objetivo es llegar a 40/42 puntos para sellar la permanencia cuanto antes. Estamos a un partido de conseguirlo, con 8 jornadas por jugar. En cuanto lo consigamos, si tenemos opción de llegar, sí que nos marcaremos objetivos más ambiciosos”.

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Entre los secretos del éxito de los rojiblancos está el buen rollo que impera en el vestuario, visible en las publicaciones del club en redes sociales. “Somos un grupo en donde todos nos llevamos bien. Cada día de entrenamiento y partido disfrutamos y nos reímos unos con otros. Este buen rollo ayuda mucho para saber sobrellevar los momentos más complicados de este deporte. Nos ayudamos mucho unos a otros y no dejamos que nadie se caiga del barco”, sentencia Otero, que suele tener un invitado de lujo en esas celebraciones.

Adri Otero con su perro en el vestuario Cedida