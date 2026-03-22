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O Noso Fútbol | Tercera Federación

Un buen Montañeros se queda sin premio contra el Arosa (0-1)

Un penalti convertido por Rivera nada más empezar condicionó todo el encuentro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/03/2026 14:56
Achore defendido por Álex Rey durante el partido
Achore defendido por Álex Rey durante el partido
Quintana
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Jugó, compitió y lo dio todo el Montañeros contra el Arosa, pero cayó de manera cruel (0-1) en un partido en el que mereció más. Un penalti a los diez minutos decantó el encuentro para el conjunto arlequinado, que supo jugar sus cartas en defensa para evitar las acometidas locales. El Monta lo intentó en la segunda parte, pero se quedó a las puertas del gol en varias ocasiones y terminó sumando su segunda derrota consecutiva.

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Salió bien el Montañeros al césped de Elviña, buscando profundidad y amplitud por las bandas con el uno contra uno de Delgado y la velocidad de Ogando. Sin embargo, todo se torció para ellos a los ocho minutos de juego, cuando Álex Rey se internó en el área y fue derribado por Iago López. Rivera fue el encargado de ejecutar la pena máxima con pierna izquierda, Marcos adivinó, pero el lanzamiento fue muy ajustado y acabó dentro para poner el 0-1.

La tuvo poco después el Montañeros con una gran jugada de combinación. Achore descargó a banda para la llegada de Dani Fernández, que puso el centro raso, pero a Juan de Dora le salió demasiado flojo el remate de tacón y no supuso complicaciones para Chema.

Los ataques de los locales pasaban por buscar centros laterales, pero no eran capaces de encontrar un rematador dentro del área. Alrededor de la media hora de juego, el Arosa hizo el amago de crecer en el partido, pero siguió siendo el Montañeros quien dominó la posesión del balón. Eso sí, ninguno de los dos equipos fue capaz de crear ocasiones de peligro y se llegó al tiempo de descanso con 0-1 en el marcador.

Sin premio

Tras el paso por vestuarios, a punto estuvo de empatar el Montañeros en la primera acción de la segunda parte. Juan de Dora forzó una falta en la frontal y Delgado fue el encargado de ejecutarla. El disparo del ’10’ morado fue ajustado al palo derecho, pero ahí apareció providencial Chema Leobalde con una parada salvadora.

El equipo de Jairo Arias volvía a ser superior en esos primeros minutos. El Monta se acercó y de nuevo buscó centros que generaron varias acciones a balón parado, aunque no fueron capaces de concretarlas. Ante esta situación, Gonza decidió agitar el árbol en busca de aire fresco y dio entrada a Iñaki Martínez y Gabri Palmás al terreno de juego.

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Refrescó también el Montañeros, que reestructuró sus líneas con los cambios de Otero y Samu Rey por Achore y Longueira, ubicando a Diego Rodríguez de lateral derecho. Los coruñeses seguían generando a balón parado y a punto estuvo de convertir Juan de Dora de cabeza un centro medido desde el córner de Ogando, pero el esférico se marchó rozando el poste.

El Montañeros empezó a encerrar al Arosa en su campo y continuó buscando acciones ofensivas por las bandas. Por su parte, el equipo arlequinado no renunciaba al segundo, pero vivía a base de contragolpes y pelotazos arriba. En una de esas acciones, el balón le llegó a Iñaki, que disparó arriba desde el borde del área en la que fue la primera ocasión visitante de la segunda mitad.

Las intenciones del Arosa para los minutos finales quedaron claras en el 83, cuando Gonza quitó a Javi Villar para dar entrada a otro central como Tapha y cerrar con cinco hombres atrás. Jairo buscó igualar el nivel físico con Pape y atacar así con dos delanteros, pero los visitantes jugaban con el reloj a su favor.

El Monta apretó hasta el final y en el descuento reclamó un penalti en un lance aéreo entre Pape y Chema Leobalde que el colegiado saldó con falta del delantero senegalés. Esa fue la última acción de peligro para un Montañeros que se quedó sin premio a una actuación que le había hecho merecedor de más. Un resultado que supone la segunda derrota de manera consecutiva para los coruñeses y que los deja con 34 puntos en su casillero.

Montañeros 0-1 Arosa

Montañeros: Marcos Moreno; Achore (Otero, m.65), Longueira (Samu Rey, m.65), Iago, Ogando; Balsa (Ález Suárez, m.71), Carreira; Delgado (Cano, m.71), Dani Fernández (Pape, m.85), Diego Rodríguez; Juan de Dora.

Arosa: Chema Leobalde; Susavila, Samu, Edgar, Luis Castro; Remeseiro, Javi Villar (Tapha, m.83); Álex Rey, (Iñaki, m.63) Concheiro (Lombao, m.71), Martín Diz (Manu Fernández, m.71); Rivera (Garbi Palmás, m.63).

Goles: 0-1, m.10: Rivera, de penalti.

Árbitro: Carrillo Chekhov. Amonestó a Samu Rey, del Montañeros; a Iñaki, Manu Figueroa, Edgar del Arosa.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 del Grupo 1 de Tercera Federación disputado en el campo de Elviña Grande.

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