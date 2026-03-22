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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Partido de pólvora mojada entre Órdenes y San Tirso

El Sofán cortó la racha de siete partidos seguidos sin perder del Pol

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/03/2026 21:35
Una acción del encuentro entre Órdenes y San Tirso disputado en Vista Alegre
Una acción del encuentro entre Órdenes y San Tirso disputado en Vista Alegre
@sanncfotografia
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El Sofán y el Betanzos fueron dos de los grandes triunfadores de la 27ª jornada de la Preferente Norte.

El Portazgo, durante el partido que ganó al Suevos en el campo de Os Ríos

Así han sido los octavos de final de la Copa Coruña y así queda el cuadro

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Órdenes-San Tirso (0-0)

Empate a cero en el duelo entre tercero y cuarto, que mantienen sus puestos en la tabla y sus rachas sin perder una semana más.

Lalín-Paiosaco (2-1)

Plantó cara el Paiosaco en el campo del líder de la Preferente Norte. Los locales se adelantaron en el 47, pero Vivito empató a la hora de juego. El Lalín se llevó los tres puntos con un gol en el 86 de Eloy Ferreira y deja a los laracheses a seis del playoff de ascenso.

Negreira-Victoria (3-0)

Dura derrota de un Victoria que continúa en caída libre. Los de Miguel Taibo cayeron en el campo del Negreira por 3-0 debido al doblete de Alberto Freire y el gol de Diego Fuentes en el 90. De esta manera, las cebras se quedan con 32 puntos, tan solo tres por encima de los puestos de descenso a Primera.

Sofán-Pol (2-0)

El Sofán terminó con la espectacular racha del Pol, que acumulaba 19 puntos de los últimos 21 posibles. El doblete de Alexandre Mallo en la segunda parte decidió para los carballeses, que se quedan con 43 puntos en su haber, a uno del playoff.

Betanzos-O Val (4-1)

Victoria autoritaria del Betanzos en el García Irmáns contra un frágil O Val. El equipo de Claudio Corbillón remontó el tanto inicial de los visitantes con cuatro goleadores distintos: Pedro Couce, Álex del Río, Jorge Piquero y André Poses. Los betanceiros se mantienen en playoff con 44 puntos, todavía con un partido aplazado por disputar.

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