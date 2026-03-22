Órdenes y San Tirso se juegan el tercer puesto en un duelo fratricida

San Tirso-Órdenes de la primera vuelta Patricia G. Fraga

Jornada número 27 en la Preferente Norte marcada por un duelo de altos vuelos entre Órdenes y San Tirso en Vista Alegre, además de salidas duras para Paiosaco y Victoria.

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Órdenes-San Tirso (12.00)

Vista Alegre acoge hoy el partidazo de la jornada entre el tercero y el cuarto clasificado. El Órdenes superó al San Tirso en la clasificación la semana pasada, por lo que los de Fabio buscarán asaltar el feudo de su rival y recuperar la tercera plaza.

Sofán-Pol (17.00)

El empate con el San Tirso y la victoria del Betanzos apearon al Sofán de los puestos de playoff. Los carballeses afrontan hoy un duelo complicado contra el Pol.

Lalín-Paiosaco (17.00)

Salida más que complicada para el Paiosaco, que visita el campo del líder, un Lalín que llegará con ganas de revancha tras caer en la última jornada contra el Pol.

Betanzos-O Val (17.00)

Partido, a priori, asequible para el Betanzos en el García Irmáns contra un O Val que es penúltimo en la tabla clasificatoria. Los de Claudio buscan asentarse en los puestos de playoff.

Negreira-Victoria (17.30)

Desplazamiento complejo para un Victoria que no quiere jugar con fuego. Tan solo tres puntos separan a los coruñeses del descenso, distancia que buscarán aumentar en su visita al Negreira en el Jesús García Calvo.