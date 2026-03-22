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O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

El Victoria busca poner fin a su racha negativa

El triunfo del Friol relega a las coruñesas a la tercera plaza a expensas de su partido contra el Orzán

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/03/2026 09:25
El Victoria celebra un gol contra As Celtas
El Victoria celebra un gol contra As Celtas
Germán Barreiros
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Dos derrotas de manera consecutiva acumula un Victoria que ha caído hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria tras la victoria del Friol ante el Sárdoma. Las cebras buscarán esta tarde (16.00 horas) poner fin a su racha negativa contra un Orzán que ocupa el noveno puesto.

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Para esta empresa, Javi Angeriz no podrá contar con Andrea ni con Xiana, que causarán baja. “Las claves para nosotras están en cómo encaremos el partido contra un equipo que ya hizo sus deberes. Imprimir un ritmo alto de juego y jugar en campo rival sabiendo que no nos podemos descuidar en las vigilancias contra un equipo con buenas individualidades”, analiza el entrenador del Victoria.

Las opciones de subir de las coruñesas pasan por esa segunda plaza, que podría dar acceso al playoff en caso de que el primer equipo de As Celtas no dispute su playoff. Un triunfo del Victoria les permitiría recuperar el segundo puesto.

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