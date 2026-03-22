El Sporting Meicende aprovecha el pinchazo del Carral para asaltar el liderato

Una acción del Imperátor-Sporting Meicende Carlota Blanco

La jornada 27 de Primera Futgal deja un cambio de líder en el Grupo 1. El empate del Carral contra el Orillamar, que igualó en el 90 con un tanto de Sergio Busto, dejó vía libre al Sporting Meicende para escalar hasta el primer puesto. Los de Maikel Naujoks no fallaron contra el Imperátor gracias a los tantos de Jon Casal y Jorge Domingo y se colocan en el puesto de ascenso directo.

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Por su parte, el Imperátor se mantiene en descenso con esta derrota, al igual que el Ural, que cayó de manera contundente a domicilio contra el Cedeira. De esos puestos sale el Sporting Coruñés, que escala hasta el puesto número trece con 29 puntos gracias a su triunfo por 4-0 ante el Meirás. Los coruñeses encarrilaron el encuentro con un 3-0 antes del descanso por medio de Pablo Díaz, Alejandro Mouro y un Diego Folgueira que puso la puntilla en la segunda parte del encuentro.

En problemas se mete un Marte que sumó su tercera derrota consecutiva, en esta ocasión contra el Olímpico por 0-3. Los cullerdenses se ponen con 47 puntos y no quieren renunciar al playoff de ascenso. En exactamente la misma situación está el Sporting Cambre, que se impuso al Relámpago gracias a un gol en el descuento de Daniel González.

Por su parte, el Torre se mantiene en la zona media de la tabla con su segunda victoria consecutiva. Los goles en el tramo final de Alejandro Bernardo, de penalti, y de Cristian Salinas, les dieron el triunfo contra el Oza Juvenil, que se queda un punto por encima del descenso a Segunda.