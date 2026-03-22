El Atlético Arteixo sigue demostrando que va en serio con su triunfo ante el Somozas (0-1)

Jota persigue a un jugador del Somozas @UD_Somozas

No para de crecer el Atlético Arteixo de Posi, que tras su victoria por 0-1 contra el Somozas puede decir que ha sumado 16 de los últimos 18 puntos que ha tenido en juego. A pesar del poco tiempo de descanso tras el exigente derbi del jueves, los rojiblancos llegaron al siempre difícil Manuel Candocia con rotaciones, pero con la misma actitud de siempre.

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A la media hora de juego, Adri Otero hizo el primer gol del encuentro, que a la postre terminaría por ser definitivo. Tres puntos que confirman al Atlético Arteixo como un candidato serio a competir por los puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación. De hecho, esta victoria, sumada a los empates de Estradense y Gran Peña, deja a los arteixanos en esas plazas de privilegio. Ahora mismo son quintos con 39 puntos, uno por encima de Gran Peña y Barco y al acecho del tercero y el cuarto, el Somozas (42 puntos) y el Racing Villalbés (41 puntos).

El Silva toma aire

Era un partido vital por las opciones de permanencia en Tercera Federación y el Silva consiguió salir de su duelo con el Viveiro en Cantarrana con un punto más en su casillero. Los locales dominaron en la primera mitad y gozaron de varias ocasiones, pero no concretaron.

En la segunda se igualó la contienda, pero ni Viveiro ni Silva fueron capaces de marcar y salieron con un punto extra en sus respectivos casilleros. La derrota del Juventud de Cambados con el Lugo B supone que los coruñeses se alejen un poco más de los puestos de descenso, que dejan ahora a tres puntos de distancia (24 contra 21).