Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Atlético Arteixo sigue demostrando que va en serio con su triunfo ante el Somozas (0-1)

El Silva sumó un valioso punto contra el Viveiro en Cantarrana

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
22/03/2026 20:28
Jota persigue a un jugador del Somozas
Jota persigue a un jugador del Somozas
@UD_Somozas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No para de crecer el Atlético Arteixo de Posi, que tras su victoria por 0-1 contra el Somozas puede decir que ha sumado 16 de los últimos 18 puntos que ha tenido en juego. A pesar del poco tiempo de descanso tras el exigente derbi del jueves, los rojiblancos llegaron al siempre difícil Manuel Candocia con rotaciones, pero con la misma actitud de siempre. 

Achore defendido por Álex Rey durante el partido

Un buen Montañeros se queda sin premio contra el Arosa (0-1)

Más información

A la media hora de juego, Adri Otero hizo el primer gol del encuentro, que a la postre terminaría por ser definitivo. Tres puntos que confirman al Atlético Arteixo como un candidato serio a competir por los puestos de playoff de ascenso a Segunda Federación. De hecho, esta victoria, sumada a los empates de Estradense y Gran Peña, deja a los arteixanos en esas plazas de privilegio. Ahora mismo son quintos con 39 puntos, uno por encima de Gran Peña y Barco y al acecho del tercero y el cuarto, el Somozas (42 puntos) y el Racing Villalbés (41 puntos). 

El Silva toma aire

Era un partido vital por las opciones de permanencia en Tercera Federación y el Silva consiguió salir de su duelo con el Viveiro en Cantarrana con un punto más en su casillero. Los locales dominaron en la primera mitad y gozaron de varias ocasiones, pero no concretaron. 

En la segunda se igualó la contienda, pero ni Viveiro ni Silva fueron capaces de marcar y salieron con un punto extra en sus respectivos casilleros. La derrota del Juventud de Cambados con el Lugo B supone que los coruñeses se alejen un poco más de los puestos de descenso, que dejan ahora a tres puntos de distancia (24 contra 21).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Jota persigue a un jugador del Somozas

El Atlético Arteixo sigue demostrando que va en serio con su triunfo ante el Somozas (0-1)
Raúl Ameneiro
Achore defendido por Álex Rey durante el partido

Un buen Montañeros se queda sin premio contra el Arosa (0-1)
Raúl Ameneiro
El Victoria celebra un gol contra As Celtas

El Victoria busca poner fin a su racha negativa
Raúl Ameneiro
San Tirso-Órdenes de la primera vuelta

Órdenes y San Tirso se juegan el tercer puesto en un duelo fratricida
Raúl Ameneiro