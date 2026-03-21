El Somozas mide las aspiraciones del Atlético Arteixo

Arteixo-Somozas de la primera vuelta Carlota Blanco

Tras el chute de moral que supuso la remontada en el derbi contra el Montañeros, el Atlético Arteixo visita esta tarde (17.00 horas) uno de los campos más complicados de Tercera como es el Manuel Candocia.

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Enfrente tendrá a un Somozas que es tercero, pero el equipo de Posi llega como uno de los equipos más en forma de la liga, con 13 puntos conseguidos de los últimos 15 posibles. En el apartado de bajas, el Arteixo no podrá contar con Tomé, García, Casas, Lamas, Queijeiro ni Fer. El equipo local, por su parte, no tendrá a Huguito, Moi ni Berretta.

"Las claves pasan por no cambiar nuestra idea y querer ser los dominadores del partido con y sin balón. Son uno de los favoritos, y un equipo que, por presupuesto, está echo para ascender, será complicado. Vamos a intentar sumar los puntos que pueden asegurar la permanencia lo antes posible e intentar disfrutar los últimos partidos", afirma Posi.

Su homólogo del Somozas, Stili, analiza el choque de la siguiente manera: "Partido de máxima complicación porque a traxectoria do Arteixo é brutal, creo que é o equipo en dinámica máis positiva da categoría. Está con moitísima solvencia, confiancia e claridade, e enriba cunha capacidade individual fóra de toda dúbida. Para nós é un reto. Creo que estamos no momento mellor da temporada, pero si que nos está faltando algo de eficacia. Esperamos dar un bo espectáculo e seguir neses postos de privilexio, que sería importante neste último tramo".