El Silva encara su segunda final por la permanencia

Joao Paulo pelea un balón durante el Silva-Viveiro de la primera vuelta Patricia G. Fraga

Diego Armando García se estrenó en el banquillo de A Grela el pasado 9 de noviembre contra el Viveiro. Una vuelta liguera entera más tarde, el Silva se vuelve a medir al equipo lucense en una situación mucho más favorable a la que tenía por aquel entonces.

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Con su victoria ante el Céltiga el pasado jueves, los coruñeses consiguieron salir de los puestos de descenso y miran precisamente al Viveiro para tratar de seguir alejándose de la zona roja. Para el choque de hoy (12.00 horas) Diego Armando no podrá contar con las ya conocidas bajas de Máquez, Brais Lema, Álex Ares, Nico Mosquera y Rosas, a las que se añadió estos días Pablo Carro. Por su parte, Alberto López no podrá alinear a Trasi por una lumbalgia ni a Kablic, que causará baja por enfermedad.

“Es otro partido vital para nosotros ante un equipo que nos exigirá en otras facetas diferentes del juego a rivales de las últimas jornadas, llegamos en buena dinámica y con confianza en nuestras posibilidades”, afirma el técnico silvista.

"Partido clave ante un rival directo. La concentración y la eficacia en las dos áreas serán la clave del partido", analiza por su parte Alberto López, entrenador del Viveiro.