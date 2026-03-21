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O Noso Fútbol | Tercera Federación

El peor rival en un momento no tan bueno para el Montañeros

El equipo coruñés recibe al Arosa en una racha marcada por la irregularidad y las bajas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
21/03/2026 18:42
Los jugadores del Montañeros celebran el gol de Dani Fernández en A Lomba
Los jugadores del Montañeros celebran el gol de Dani Fernández en A Lomba
Gonzalo Salgado
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No atraviesa su mejor momento de la temporada el Montañeros, que está inmerso en una racha de irregularidad, aunque todavía se mantiene a tiro del playoff de ascenso a Segunda Federación. El equipo morado ha sufrido dos duras derrotas en las últimas jornadas, viendo cómo Alondras y Arteixo les robaban puntos en los minutos finales. Una victoria y tres empates completan la racha de seis encuentros del Montañeros.

Jairo Arias durante el Atlético Arteixo-Montañeros

La resaca de Tercera: Jornada 26

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Para colmo, hoy (12.30 horas) visita Elviña uno de los equipos más en forma de toda la categoría como es el Arosa, inmerso de lleno en la pelea por el ascenso directo con el Compostela. Para este difícil compromiso, Jairo Arias no podrá contar con ninguno de sus laterales izquierdos (Óscar Fernández y Pedro Barbolla), ni con Sito Pais, todos ellos por lesión, además de Pablo Rubio por motivos personales. Por su parte, Gonza tiene a toda la plantilla del Arosa a su disposición para el duelo de hoy.

En un contexto natural siempre es difícil por el nivel del rival y en este contexto aún más. Nosotros disponemos de menos jugadores de los que el rival tiene como se ha visto en estos dos partidos donde casi saca dos onces distintos para gestionar las cargas. Nosotros entre lesiones y gente que vuelve de lesión no hemos podido realizarlo, pero sabemos que, si queremos sacar algo positivo, tenemos que ser nosotros mismos, ir hacia adelante e ir a por ellos tanto con balón como sin balón”, afirma Jairo.

“A estas alturas de la temporada todos los partidos son muy complicados. Estamos en una buena dinámica y podemos afrontar el partido con otras garantías. En la primera vuelta ellos hicieron un buen partido y nosotros queremos corregir e intentar mandar para sacar los tres puntos en Coruña”, afirma por su parte Gonza haciendo referencia al 1-1 de la primera vuelta en A Lomba.

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