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O Noso Fútbol - División de Honor Juvenil

El Montañeros busca oxígeno en su visita a Torrelavega

Los de Elviña viajan a Cantabria con el objetivo de abandonar los puestos de descenso

Redacción
21/03/2026 18:51
Un jugador del Montañeros pugna por el balón en la derrota de la semana pasada ante el OviedoMontañeros juvenil - Real Oviedo juvenil 1-2
Un jugador del Montañeros pugna por el balón en la derrota de la semana pasada ante el OviedoMontañeros juvenil - Real Oviedo juvenil 1-2
Javier Alborés
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El Montañeros necesita cortar cuanto antes la racha de tres partidos seguidos sin sumar puntos que le ha condenado a pisar puestos de descenso a Liga Nacional. La dinámica es peligrosa y en Torrelavega se presenta una nueva posibilidad (hoy a las 12.00 horas) que, de conseguir la victoria, permitiría al conjunto morado escaparse de la quema y enviar al Compostela a posiciones de descenso.

 La Gimástica Torrelavega vive esta edición de la División de Honor con más tranquilidad. Séptimos, cuatro puntos por encima de la zona baja y conscientes de que pueden dar un paso de gigante hacia la permanencia de hacerse con el triunfo.

Borja Guerreiro, entrenador del conjunto coruñés, cuenta con una larga lista de bajas. A las ya conocidas lesiones de  con las bajas de Javi Paz,  Erick y Xoel Anido, y se suma la de Dani García, que sufrió un pinchazo en el isquiotibial entre semana y apunta a padecer una rotura de fibras que le dejaría fuera de combate en el tramo decisivo de la temporada. Mateo Mosquera, centrocampista, tampoco estará disponible por motivos personales.

 “Va a ser clave tener paciencia con balón, estar bien equilibrados y hacer buenas vigilancias cuando nos toque atacar su 5-4-1 en bloque bajo. Si controlamos eso, defendemos bien las transiciones y sobre todo el balón parado, estaremos cerca de ganar”, señala Guerreiro. Esas son las claves para un Montañeros que quiere reencontrarse a sí mismo.

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