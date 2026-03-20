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O Noso Fútbol | Tercera Federación

Pablo Carro, operado con éxito de dos fracturas en la cara

El jugador del Silva sufrió un balonazo fortuito durante el partido contra el Céltiga

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/03/2026 18:22
Pablo Carro durante el Silva-Boiro
Pablo Carro durante el Silva-Boiro
Germán Barreiros
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Malas noticias de nuevo para el Silva, que tras la jornada intersemanal de Tercera ha engrosado su lista de bajas. El cuadro herculino pierde durante un período todavía indeterminado de tiempo a Pablo Carro, que tras sufrir un balonazo fortuito el jueves contra el Céltiga tuvo que ser operado de dos fracturas en la cara.

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El joven jugador de 25 años tuvo que ser sustituido pasado el minuto 50, cuando se llevó un fuerte balonazo de manera fortuita en la cara a causa del cual perdió el conocimiento durante unos momentos. Carro fue trasladado al hospital, donde se le diagnosticó una fractura bilateral de los huesos propios nasales y fractura en la pared medial de la órbita izquierda.

El futbolista fue operado este viernes con éxito en el centro hospitalario y una vez supere el período de postoperatorio se estimará un tiempo de baja más concreto. Pablo Carro se suma así a las bajas recientes de Nico Rosas y Brais Lema en la plantilla silvista.

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