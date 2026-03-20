La resaca de Tercera: Jornada 26

Jairo Arias durante el Atlético Arteixo-Montañeros Quintana

Jornada intersemanal en Tercera Federación que deja un gran sabor de boca, sobre todo, al Atlético Arteixo. El equipo de Posi remontó el derbi contra el Montañeros en los minutos finales del partido, mientras que el Silva consiguió salir del descenso mucho tiempo después gracias a su importante triunfo en A Grela contra el Céltiga.

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Diego Armando García (Silva)

"Victoria muy sufrida la verdad, el rival nos ha exigido mucho a nivel defensivo y en el aspecto físico. No nos hemos encontrado cómodos en la primera parte, la variación en el esquema habitual del rival nos descolocó un poco, pero mantuvimos la seguridad atrás y, aprovechando las numerosas acciones a balón parado que tuvimos, conseguimos un gol tras saque de banda. En la segunda parte me gustó más mi equipo porque manteniendo resultado a favor éramos capaces de seguir amenazando con varias ocasiones claras. Importante victoria para generarnos aún más confianza en lo que hacemos en el campo. Lamentar la acción de Carro, que tras un golpe fortuito tuvo que estar ingresado esa noche".

Posi (Atlético Arteixo)

"Fue una primera parte igualada. Quizá nos faltó algo de profundidad y decidir bien todas las veces que robamos en campo contrario en esa primera parte. Ellos daban 2/3 pases en campo propio para acabar jugando largo la mayoría de las veces, y nos metieron los dos goles en dos acciones aisladas: un saque de banda largo que defendimos mal y una acción que dejamos conducir por zona interior y ni saltamos ni replegamos… Después fuimos capaces de dominar y robar pero sin esa profundidad que nos caracteriza".

"En la segunda parte los primeros 20 minutos no hubo mucha cosa, una oportunidad para cada equipo y poca continuidad… A partir de ahí, cogimos el mando del partido y empezamos a ser nosotros mismos, generamos ocasiones, jugamos y creímos. Es una victoria de equipo, de grupo y de creer ciegamente en lo que hacemos y lo que somos. Tenemos bajas y estamos justos en esta semana de tanta carga, pero los jugadores están respondiendo de manera espectacular. Ya solo pensamos en el partido de Somozas y asegurar nuestro objetivo cuanto antes".

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Jairo Arias (Montañeros)

"Una primera parte donde fuimos superiores sin llegar a generar muchas acciones de gol, pero sí teniendo el partido muy controlado salvo los últimos ocho minutos donde el rival por el impulso de estar cerca de nuestro área y por el jaleo del publico nos genera dudas e incertidumbre sin transformarse en ocasiones, salvo la falta de Agulló al larguero".

"En la segunda no queríamos que siguiera el partido por ese derrotero y hablamos de pausarlo con más balón y ataques más largos. Empezamos bien, teniendo el 0-3 en una acción muy clara que creo que mataría el partido, no lo conseguimos y dejamos vivo al rival. Hasta el 68 el partido seguía con control sin que pasasen muchas cosas en ningún lado y cómodos. Pero a partir de ahí, sobre todo desde el gol en el 71, volvió el rival a crecerse con el impulso de la gente y de creer que podían remontar. Nos faltó pausar ese subidón con mas pelota, perder algo de tiempo, sacarlos fuera del partido y al final nos penaliza en 5 minutos donde el rival nos remonta".

"No podemos darle vida a un rival cuando lo tienes controlado y, si en 70 minutos no te generan casi nada, no pueden en 20 minutos hacerte tres goles. Tenemos que hacer autocritica y mejorar en ese aspecto porque no es la primera vez que pasa y en esta liga no podemos regalar puntos".