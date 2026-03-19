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O Noso Fútbol | Copa de A Coruña Femenina

Las previas | Unión Campestre y Bergantiños B, últimos supervivientes de la segunda categoría

La ronda de cuartos de final se disputa este jueves con el Victoria B y el Atlético San Pedro como equipos en mejor situación clasificatoria

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/03/2026 06:00
El Sporting Burgo, otro de los cuartofinalistas, en una ronda anterior frente al Eirís
El Sporting Burgo, otro de los cuartofinalistas, en una ronda anterior frente al Eirís
PATRICIA G. FRAGA
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La IV edición de la Copa de A Coruña femenina entra en sus instancias decisivas. Cuatro equipos lograrán hoy el pase a semifinales, la antesala del duelo por el título en Riazor.

Imagen del Eirís-Sporting Burgo disputado ayer en el campo de Lamadosa

El Sporting Burgo avanza a cuartos por penaltis en la montaña rusa de Eirís

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Son solo dos los equipos de Segunda Gallega que se mantienen en liza. Uno es el Unión Campestre, décimo en su grupo, que recibe en O Redondo al Pastoriza, finalista de la pasada edición y ahora inmerso en la lucha por la salvación en Primera Gallega. El otro, un Bergantiños B que marcha tercero en su Liga y que tendrá en As Eiroas el reto de eliminar al Atlético San Pedro, quien por su cuarto puesto en Primera —está en la lucha por ascender a Tercera RFEF— parece ser el equipo que más armas tiene para evitar que el Victoria B se lleve la Copa por tercera edición consecutiva. 

Las ‘cebras’ son las grandes favoritas y en estos cuartos de final visitarán al Sporting Burgo, otro de los equipos que pelean por la permanencia en una Primera que lideran con cuatro puntos de margen sobre el Rosalía, siete con el Antas y diez con el San Pedro.

Parece muy igualado sobre el papel el Sporting Cambre-Carral, décimo y undécimo en esa categoría, donde también pelean por no descender.

Programa cuatros Copa de A Coruña femenina
Programa de cuartos de final de la Copa de A Coruña femenina
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