Las previas | El Laracha-Almeiras simboliza una ronda de octavos de lo más abierta

Imagen del Carral-Betanzos, partido estrella en dieciseisavos CARLOTA BLANCO

La Copa de A Coruña regresa con la ronda de octavos tras un mes de febrero en el que hubo acción en el césped, pero también en los despachos, donde se confirmó la eliminación de Xuventude Dorneda (Segunda Futgal) y de Órdenes y Victoria, equipos de Preferente. Los tres habían ganado sus partidos, pero al incurrir en alineación indebida quedaron apeados y esto ha resultado en un cuadro de lo más abierto.

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Lo simboliza el Xuventude Laracha-Alemiras, equipos de Tercera y Segunda que tienen ante sí la opción de pasar a unos cuartos donde se medirían al Visantoña (3ª) o al Sporting Coruñés (1ª). Es decir, al menos un equipo que no es de Preferente estará a un solo paso —en su campo— de pisar el estadio de Riazor.

Los supervivientes de la máxima categoría, Paiosaco, San Tirso y Betanzos, se miden en esta ronda a Once Caballeros (2ª), Vizoño (1ª) y Vilasantar (3ª), respectivamente.

También será un día de lo más ilusionante para el vencedor del Suevos (2ª)-Portazgo (2ª). Y completa los octavos el Orillamar-Olímpico, duelo entre clubes de Primera.

En el duelo ya disputado en miércoles, el Club do Mar superó al Sporting Cambre (3-0) con goles de Iker Villar, Mario y Baldomir. Espera a Suevos o Portazgo.