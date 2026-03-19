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O Noso Fútbol | Copa de A Coruña femenina

La jornada | El Unión Campestre protagoniza la gran sorpresa de los cuartos de final

Los dos grandes favoritos, Victoria B y Atlético San Pedro, no fallaron en sus compromisos a domicilio

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/03/2026 20:55
El Atlético San Pedro, uno de los clasificados a semifinales, durante su partido en As Eiroas
El Atlético San Pedro, uno de los clasificados a semifinales, durante su partido en As Eiroas
DIARIO DE BERGANTIÑOS
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No fallaron Victoria B y Atlético San Pedro en unos cuartos de final de la IV Copa de A Coruña femenina que dejaron la gran sorpresa del Campestre. La penúltima ronda se disputará el domingo 5 de abril.

Sporting Burgo - Victoria B (1-4): Tuvo que remontar después del descanso el vigente campeón, que con los goles de Sofía, Aroa, Ambra y Sestayo se clasificó para unas ‘semis’ en las que visitará al Cambre.

Sporting Cambre - Carral (3-0): En el otro duelo entre equipos de Primera Gallega, el Sporting Cambre hizo valer el factor local y se impuso en el Dani Mallo con tantos de Sofía, María Fernández y Teijido.

Unión Campestre - Pastoriza (3-1): El equipo de Montrove dio la campanada ante el Pastoriza, finalista en la pasada edición y equipo de superior categoría. Lo hizo con un doblete de Remuiñán y otro de Sarai y recibirá al Atlético San Pedro por una plaza en Riazor.

Bergantiños B - Atlético San Pedro (0-3): Un hat-trick de Joana Montouto, exjugadora de Primera División, clasificó en As Eiroas a un San Pedro que en Primera pelea por el ascenso.

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