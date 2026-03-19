El Arteixo se lleva el derbi ante el Montañeros con una tremenda remontada (3-2)

Pablo Agulló, central del Arteixo que puso el 3-2, durante una acción del partido QUINTANA

Tras el sensacional 2-3 de la primera vuelta, Atlético Arteixo y Montañeros se empeñaron en brindar un partido aún más emocionante en Ponte dos Brozos. Volvieron a vencer —y celebrar a lo grande— los rojiblancos, que estaban dos goles abajo en el minuto 71, pero se las arreglaron para lograr un triunfo (3-2) que supone un espaldarazo de moral gigante. Ahora les separa un punto de los puestos de playoff y tras sumar cuatro victorias y un empate en los cinco últimos partidos, la escalada hacia la promoción parece más que posible.

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Era un derbi y, por mucho que sean semanas exigentes para los equipos de Tercera, ambos equipos saltaron al terreno de juego con todo lo que tenían. Y ante la duda, la experiencia fue un factor que tomaron en cuenta los entrenadores, como muestra que Posi optara por Melo en uno de los extremos desplazando al banquillo a Pablo Martínez, o que Jairo Arias cambiara de banda a Achore para dar entrada a Samu Rey en lugar de Óscar.

Los primeros minutos fueron de tanteo, pero la tranquilidad inicial saltó por los aires en la primera llegada. Solo habían transcurrido ocho minutos y el Montañeros encontró el 0-1 a través de un saque de banda largo de Achore. No estuvo contundente la defensa del Arteixo a la hora de alejar el peligro y el balón cayó a Cano, que fusiló a Hevia con un disparo potente y raso por el primer palo.

Empezó a controlar el partido el Montañeros a través de la posesión, pero en una acción en campo propio acabó cometiendo un error no forzado que estuvo a punto de costarle muy caro. Fue una acción polémica, pues en la indecisión entre defensa y portero, Marcos acabó perdiendo el balón ante Melo, que ya tomaba dirección portería cuando el colegiado señaló falta en su robo.

No parecía ser el día de los guardametas, ya que poco después Hevia estuvo a punto de complicarse la vida ante el acoso de Otero. Le tocó sufrir a veces al asturiano en salida, muestra de una presión del Montañeros por momentos muy bien ajustada.

Pasado el ecuador de la primera mitad la opción fue para el Arteixo, pero esta vez sí respondió muy bien Marcos. Jota encontró a Melo en el pico izquierdo del área y este sacó un tiro potente que repelió bien el portero sin dar opción al rechace.

Se acercó el equipo rojiblanco, que poco después iba a recibir un jarro de agua fría en forma de 0-2. Suele ser un espectáculo ver los movimientos de Achore en el centro del campo, siempre aportando en la construcción pese a partir como lateral, pero en esta ocasión le iba a sumar una asistencia. El ex del Arteixo encontró con un pase filtrado a Dani Fernández y el centrocampista ofensivo orientó el balón a donde no podía llegar Hevia.

Al Montañeros le tocó sufrir en el tramo final. Dominó el Arteixo en esos minutos y rozó el 1-2 en una falta en la frontal que Agulló estampó contra el larguero. Habría tiempo antes del descanso también para algo más de controversia, pues una acción en la que Juan de Dora se encaró con Berrocal acabó con amarilla para el jugador del Montañeros y una gran protesta del banquillo en la que el entrenador local Posi terminó expulsado.

Mismo guion

No podía el Montañeros dejarse encontrar las cosquillas y lo cierto es que saltó bien plantado a la segunda mitad. De hecho, rozó el 0-3 nada más empezar con una indecisión de los zagueros del Arteixo que terminó con una doble ocasión para Juan de Dora y Balsa.

Las ocasiones parecían repartirse entre uno y otro equipo. La siguiente le tocó al Arteixo: Melo encontró abierto a Jota y el ourensán puso un centro raso que atacó Rubo en el punto de penalti con el exterior, pero el balón se perdió junto al palo izquierdo de Marcos.

Posi buscó la reacción de su equipo con un triple cambio. No varió el esquema, pero sí puso sobre el campo a jugadores de clara vocación ofensiva como Pablo Martínez, Iker Castro y David Rojo. Pese a ello, el partido continuó durante unos minutos en un impás donde no pasaba demasiado, lo que beneficiaba al Montañeros. Eso sí, esa ventana resultaría clave por lo que introdujo en el terreno de juego y por lo que no sacó.

Todo cambia

Se palpaba en el ambiente que un gol lo podía remover todo y en un balón en largo el Arteixo encontró el 1-2 a los 71 minutos. Estuvo muy bien Jota para aclarar la jugada, mejor aún Rojo al tocar de primeras para Otero y el experimentado delantero arteixán batió a Marcos.

El gol llenó de confianza al Arteixo mientras el Montañeros trataba de no meterse atrás. No lo hizo el equipo de Elviña, pero el Arteixo empezó a encontrar más grietas y por ellas se coló el acierto que no había tenido en las ocasiones de la primera mitad. A los 85 minutos Jota recibió un balón en el área y sacó un disparo al palo largo al que no pudo llegar Marcos. Ya tenían el punto, pero querían más.

Y no pararon hasta encontrarlo. Primero tapó Longueira con un corte sensacional un centro de Pablo Martínez desde la banda derecha. Y en la acción posterior, desde el saque de esquina, Marcos realizó un paradón a un cabezazo de Agulló que acabó con el balón en el larguero. Incluso en el rechace pudo marcar Iker, pero no pudo sacar un disparo limpio.

No quedaban muchas más, pero con una acción no exenta de polémica iba a ser suficiente. La pelota volvió a las inmediaciones del Montañeros y Otero descargó de pecho para Jota, que fue derribado en el área. Protestó más el banquillo que los jugadores de campo, quizá abatidos ante un fútbol que últimamente les está castigando en forma de remontadas. La responsabilidad desde los once metros fue para el mejor pie del equipo, Agulló, y el veterano central lanzó al lado contrario al que se venció Marcos para empezar la fiesta en Ponte dos Brozos.