Así han sido los octavos de final de la Copa Coruña y así queda el cuadro

El Portazgo, durante el partido que ganó al Suevos en el campo de Os Ríos PATRICIA G. FRAGA

Tras la victoria del Club del Mar ante el Sporting Cambre del pasado miércoles, siete equipos más aseguraron ayer el pase a los cuartos de final de la LXXXIII edición de la Copa de A Coruña, una ronda que tendrá lugar el domingo 5 de abril.

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Xuventude Laracha - Almeiras (0-2): Los goles de Osorio y Bermúdez sirvieron al Almeiras para derrotar a uno de los dos últimos supervivientes de Tercera Futgal. Los de Culleredo son segundos en su grupo de Segunda Futgal y en cuartos recibirán al Sporting Coruñés.

Visantoña - Sporting Coruñés (0-2): El equipo herculino derrotó al otro conjunto de Tercera que seguía con vida. Diego Folgueira y Mike marcaron los tantos de un equipo que en Liga pelea por salvarse en Primera.

Vizoño - San Tirso (1-1; 1-4 en penaltis): El campeón de 2024 hizo uso de la tanda de penaltis para vencer al Vizoño, equipo de Primera Futgal que forzó los once metros con un gol de Álex Miranda, ex de los verdes, en el último minuto. Ahí el San Tirso se impuso por 1-4 —Fedello paró uno y otro se marchó alto— y aseguró su pase a cuartos de final, donde recibirá al Betanzos.

Vilasantar - Betanzos (0-2): El duelo estrella entre equipos de Preferente será posible al hacer también los deberes el Betanzos, que derrotó al Vilasantar, de Tercera, con un doblete de Álex del Río.

Olímpico - Orillamar (0-0; 6-5 en penaltis): El único duelo del día en el que no hubo goles fue el que midió a dos conjuntos de la Primera Futgal. Ambos están igualados en Liga, donde pelean por el ascenso, y en la Copa fueron los penaltis los que decidieron con un 6-5 local.

Once Caballeros - Paiosaco (2-4): Los de A Barcala vendieron muy cara su piel ante otro de los grandes favoritos. Pese a la diferencia de dos categorías, el Once Caballeros se marchó con 2-1 al descanso frente a los de Preferente, pero Amor, Manu Mato y Dani Carnota solventaron el partido en la segunda mitad. En cuartos serán visitantes ante el Orillamar.

Suevos - Portazgo (1-3): El Portazgo partía como no favorito en el duelo entre equipos de Segunda Futgal, pero no le pesó ni ser visitante ni su peor clasificación en Liga y ganó con autoridad en Suevos. Un doblete de Chechu y un gol de Marcos Gómez sirvieron la clasificación para cuartos, donde recibirán al Club do Mar.