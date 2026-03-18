La previa | Arteixo-Montañeros, antesala de una primavera ilusionante

David Rojo (Arteixo) y Miguel Real (Montañeros), en las inmediaciones del Palacio de la ÓperaJugadores de Montañeros y Arteixo QUINTANA

El Arteixo-Montañeros (Ponte dos Brozos, 12.00 horas) tendrá lugar en un 19 de marzo que echa el cierre al invierno. Solo habrá que esperar al día siguiente para el inicio de la primavera, estación que puede traer a ambos conjuntos la posibilidad de reverdecer viejos laureles. En su día disputaron la antigua Segunda División B y ahora afrontan un tramo final de curso en el que la opción de jugar el playoff de ascenso a Segunda RFEF es real. No será sencillo, pero la clasificación y las sensaciones invitan al optimismo. Por ello, ganar este derbi puede suponer el impulso definitivo para lanzarse a por ello.

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Llega el Atlético Arteixo en su mejor momento de la temporada. Ha conseguido diez de los doce últimos puntos en juego y el empate fue en el campo del Arosa, candidato al ascenso directo. También son buenas las sensaciones del Montañeros, que da la sensación de ser un equipo muy difícil de batir (sus dos únicas derrotas de 2026 llegaron en los minutos finales) y marcha octavo a un punto del playoff. Tiene uno más que los rojiblancos, que se impusieron por 2-3 en el emocionante partido de la primera vuelta disputado en noviembre.

En lo que se refiere a las bajas, el entrenador del Arteixo, Posi, anunció que no podrá contar con los centrales Tomé, Álvaro Casas y Fer Gordo, ni tampoco con los centrocampistas Queijeiro y Lamas. Las dificultades en el centro de la zaga pueden ser grandes, pues también apunta que Hugo García será baja “casi seguro”.

Quien ha ido recuperando gente es el Montañeros, que en estos momentos tiene en el dique seco al lateral izquierdo Pedro Barbolla y al atacante Sito Pais. Regresa el extremo Ogando, que ha estado tres semanas de baja.

Hay dudas en los onces, como por ejemplo el acompañante de Agulló en el centro de la zaga del Arteixo o quiénes serán los extremos del Montañeros, pero no parece que vayan a ser muchas las sorpresas en ninguno de los dos conjuntos. Es un derbi y han pasado cuatro días desde el último partido, por los tres que transcurrirán hasta el de este domingo, momento en el que sí es más previsible ver rotaciones.

Protagonistas

Un partido así merece un buen análisis previo y a ello se prestaron en las instalaciones de DXT Campeón David Rojo, delantero del Arteixo, y Miguel Real, extremo del Montañeros.

“Ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada. Hemos dado un golpe encima de la mesa y hemos dejado atrás muchas dudas. Veníamos siendo regulares, aunque empatábamos mucho. Sabíamos que, si enlazábamos dos victorias, nos íbamos a meter arriba, y así fue. El vestuario es una piña y eso se nota. Somos muchos, la gente aprieta y el equipo está con confianza”, apunta Rojo.

Por su parte, Real destaca también la profundidad de su plantilla: “Empezamos bien, con dos o tres partidos muy buenos. Luego hubo un pequeño bajón en resultados, pero a nivel táctico y de confianza seguíamos igual. Tenemos una plantilla larga, unos juegan más y otros menos, pero el equipo está preparado”.

Con una ventaja de más de diez puntos sobre la zona de descenso, no esconden que empiezan a mirar para arriba. “Aún hay que ganar un par de partidos más para confirmar la salvación, pero si seguimos así queremos pelear hasta el final por entrar en el playoff”, reflexiona Rojo.

La postura del jugador del Montañeros es muy similar. Incluso es sabedor de que, de haber mantenido el resultado ante Alondras y Racing Villalbés, podrían ocupar ahora mismo una plaza en el Top 5: “Tenemos que mejorar en cerrar los partidos. Llegas al minuto 80 con el resultado a favor y hay que saber gestionarlo. En esos encuentros hubo errores individuales que nos penalizaron. No son errores intencionados, pero sí situaciones que hay que manejar mejor”.

Caminos paralelos

Ambos comparten pasado en las categorías inferiores del Deportivo, algo sin lo que no se pueden entender sus carreras futbolísticas. “Tengo un recuerdo brutal. Soy de A Coruña y estuve once años en el equipo de mi vida, junto a grandes compañeros y entrenadores. Hubo momentos complicados, sobre todo cuando llegué a entrenar con el primer equipo y tuve que parar un año por una rotura de cruzado. Después hubo un cambio de directiva, ya no me conocían y empecé a salir cedido. Pero bueno, en una pretemporada jugué mi último partido de capitán y fue una forma muy bonita de cerrar esa etapa”, recuerda Rojo.

A sus 26 años, echa la vista atrás y reconoce que pasar por una gran cantera abre puertas, pero no por ello es sencillo el salto a categoría sénior. “Es un cambio muy complicado. Pasas de un equipo que domina los partidos a otro donde tienes que disputar, ganar duelos, adaptarte a otro tipo de fútbol. A mí ese primer paso me costó. Después fui encontrando mi sitio. En Somozas hice una buena temporada y luego en el Polvorín tuve mi mejor año”, explica Rojo, que aquel curso 2021-22 hizo catorce goles en Tercera RFEF.

“A mí me pasó algo parecido. Salí del Deportivo y me fui al Silva, como él, y con 19 años te encuentras en Tercera, en campos y partidos muy distintos. Es un contraste muy grande, tienes que adaptarte rápido”, resume Real, de 28 años, que tras tres cursos en A Grela se marchó al Montañeros y no ha vuelto a cambiar de equipo desde aquel verano de 2019.

El extremo también recuerda con cariño su paso por Abegondo. “Luego aún mejoró mucho Abegondo, pero yo estuve desde cadete de segundo año hasta el final de juveniles y fue muy bonito. Haces muchos amigos y disfrutas muchísimo de las instalaciones y del día a día del club”.

Previa y porra

De vuelta ya a la actualidad, al derbi, ambos prevén un duelo con alternativas. “Somos dos equipos valientes, que apretamos alto y que queremos el balón. Creo que va a ser un partido muy intenso, muy peleado y bonito de ver. Al final es un derbi”, apunta Rojo. “Posi me entrenó en su día y se bien de lo intensos que son sus equipos. Va a ser un duelo muy exigente, pero en un campo que está muy bien y además con buen tiempo”, añade Real.

Por último, los dos dejan su pronóstico para el partido. “Vamos a ganar 2-1 y tengo el presentimiento de que voy a marcar un gol”, lanza Rojo. Un órdago al que Real responde con un 0-1 de los que saben muy bien. “El gol va a ser en el minuto noventa. Pero no mío, que no tengo”, bromea.

Alineaciones probables Atlético Arteixo: Hevia - Marcos Aller, Iván Vázquez, Agulló, Manu Berrocal - Fabio, Naya - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero Montañeros: Marcos - Achore, Samu Rey, Iago López, Óscar - Balsa, Dani Fernández, Carreira - Otero, Juan de Dora, Real

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