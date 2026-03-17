Un Barça Academy Camps a los pies de la Torre de Hércules: “No van a aprender a jugar al fútbol, van a entenderlo”

Javi Angeriz y Pablo Castro, en la Ciudad Deportiva de A Torre JAVIER ALBORÉS

Por segundo año consecutivo, La Masía estará muy cerca. Y si la primera edición del Barça Academy Camps Galicia fue en Arteixo, esta vez tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de A Torre (A Coruña). Será nuevamente un exhaustivo clínic de tecnificación de una semana que se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de julio. Está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 17 años, con en torno a 280 plazas disponibles, de las cuales 150 ya se han cubierto.

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Esto supone un aumento del aforo con respecto a la pasada edición de Ponte dos Brozos, motivo por el cual los organizadores han alquilado las instalaciones de A Torre para así disponer de cuatro campos. Además, la gran novedad es que todos los participantes serán puntuados y los mejores tendrán la oportunidad de formar parte de la selección del Norte en la Barça Academy World Cup 2027 que enfrenta en La Masía a todos los Barça Academy (desde el original hasta los de Europa y el resto del mundo).

Los Barça Academy Camps Galicia volverán este verano con sede en A Coruña, consolidando a Galicia como uno de los territorios de referencia en el desarrollo de este programa oficial del Fútbol Club Barcelona en España. La iniciativa propone una experiencia centrada en la formación futbolística y personal de los participantes. “Todos los días se trabaja con valor. Nos centramos en el equipo, esfuerzo, humildad y compañerismo. No es que vayan a jugar al fútbol, van a entenderlo. Eso es lo que le abre la cabeza a un niño a la hora de visualizar y darle una amplitud en el juego. Lo que marca la diferencia”, explica Pablo Castro, director de Sport4Me y organizador del proyecto.

El evento cuenta con entrenadores de la escuela Barça, pero también con técnicos locales, y un sistema muy definido. “La metodología es increíble y se ve en algo como el orden con el que se organiza todo. No estamos hablando de un campus de verano al uso, sino de una experiencia formativa de máximo nivel. Son cinco días de tecnificación con la metodología oficial del Fútbol Club Barcelona, pensados para niños y niñas que quieren aprender, mejorar de verdad y vivir de cerca una forma de trabajar reconocida en todo el mundo”, añade Castro.

Por su parte, Javi Angeriz, asesor técnico y logístico en Galicia de la academia y entrenador del Victoria CF femenino de Tercera RFEF, valora todo el aprendizaje que puede dar esta semana: “Son muchas horas de entrenamiento que terminan con partidos, por lo que sales como si hubieras estado un mes entero con la mejor formación posible”.

Otro de los aspectos que aporta un atractivo especial a esta edición es su conexión con la Barça Academy World Cup, uno de los grandes encuentros internacionales del ecosistema Barça Academy. Durante el camp, los entrenadores del conjunto azulgrana realizan una valoración de los jugadores dentro del proceso habitual de observación deportiva, identificando perfiles que puedan tener opción de formar parte de futuras dinámicas vinculadas a esa experiencia internacional. Pero más allá del componente ilusionante que esto genera en los participantes, la organización recalca que el mensaje principal del programa sigue siendo formativo: aprender, crecer y convivir dentro de un contexto de alto nivel.

Con esta nueva edición, Barça Academy Camps Galicia aspira a seguir creciendo como una referencia para el fútbol base gallego y como una oportunidad para que niños y niñas de toda la comunidad accedan, sin salir de Galicia, a un entorno oficial de formación del Barça.