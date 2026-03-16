Pery López: "La presión la tiene el resto. Nosotros no tenemos la obligación, solamente ilusión"

Pery López durante un partido de esta temporada con el Órdenes @sanncfotografia

Con su victoria de este domingo por 1-2 contra el Dubra y el empate del San Tirso con el Sofán, el Órdenes que entrena Pery López ha ascendido hasta la tercera plaza de la Preferente Norte. Ya no solo eso, sino que son tan solo dos puntos los que les separan de la segunda y han ampliado su distancia con el sexto hasta los siete. Un rendimiento que pocos esperaban antes de empezar la temporada por parte del equipo.

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¿Cómo valora el partido y la victoria del domingo?

Nos costó un poco entrar en el partido e intuíamos que podríamos tener problemas al principio, como así fue. Nos fuimos adaptando a lo que demandaba el partido y a partir del minuto 20 empezamos a imponernos y a estar más cómodos. Acabamos muy bien la primera parte y seguimos con la inercia en la segunda. Fue una victoria justa y muy trabajada en un campo muy complicado así que estamos muy satisfechos.

¿Y la temporada en general?

La temporada está siendo muy buena en general. Hemos tenido un bache como todos los equipos, pero creo que en líneas generales hemos sido bastante regulares. Hemos ido evolucionando también en cuanto a juego y si bien es verdad que tenemos una identidad muy marcada creo que ha habido una evolución en varios aspectos.

Dijo varias veces que querían salvarse cuanto antes, ¿se puede hablar ya en serio de cotas más altas?

El primer objetivo está cumplido y siempre defendimos la idea de mirar más arriba si se cumplía la primera premisa, que era hacer los puntos necesarios para garantizar la permanencia. Ahora quedan ocho partidos y debemos ser ambiciosos, pero siempre con los pies en el suelo. Sabemos quienes somos y de dónde venimos.

Si conseguimos quedar entre los cinco primeros bien y, si no lo conseguimos, que no nos quede la espina de no haberlo intentado

La idea es seguir compitiendo hasta donde nos dé. Si conseguimos quedar entre los cinco primeros bien y, si no lo conseguimos, que no nos quede la espina de no haberlo intentado. La presión la tienen el resto de equipos, nosotros no tenemos la obligación, solamente ilusión.

¿El playoff se vería más como un premio a la buena temporada o se permitirían soñar?

Somos conscientes de que nosotros estamos de "invitados" a estar en unos puestos que por presupuesto no nos corresponden, pero en el fútbol no todo son números y entran en juego muchos más factores. Quedar en esos puestos sería un premio para todos. Sobre todo para los jugadores, que se lo merecen más que nadie pero también para la directiva, la afición y para el pueblo en general.

¿Cuáles son las claves del buen rendimiento del equipo hasta ahora?

Pues por encima de todo está el trabajo y la calidad del grupo de jugadores. Son chicos que tienen un gen competitivo tremendo. Lo pueden hacer mejor o peor pero van a competir siempre en todos los partidos.

Somos conscientes de que nosotros estamos de "invitados" a estar en unos puestos que por presupuesto no nos corresponden

Por otro lado son futbolistas con ganas de evolucionar, curiosos, participativos...Se adaptan a lo que les proponemos todas las semanas y aún encima son un vestuario muy sano, muy sencillo de llevar.

¿Hay algún jugador que le haya sorprendido por encima del resto?

Pues la verdad es que no. Ya teníamos un conocimiento bastante amplio de la plantilla y sabíamos lo que nos podían aportar. Es un grupo en el que todos son importantes, pero si tengo que destacar a alguno me quedo con los que están teniendo menos minutos: son los primeros en llegar, en meterle horas de gimnasio, en cuidar la alimentación,...son un ejemplo para el resto. Sin ellos sería imposible.

Tuvieron una racha algo más negativa, pero se han recuperado y ahora son terceros, ¿cuál fue el discurso en esas semanas?

Creo mucho en la comunicación cuando las cosas no salen como uno quiere. Aparte de darle normalidad a la situación hablamos mucho con los futbolistas. Analizamos mucho en qué cosas estábamos fallando y dónde teníamos que mejorar.

Al final es ahí en los momentos malos cuando se ve la calidad humana de un grupo y estos chicos dieron un paso adelante esas semanas

Hicimos una crítica constructiva dentro del vestuario que se queda para nosotros. Al final es ahí en los momentos malos cuando se ve la calidad humana de un grupo y estos chicos dieron un paso adelante esas semanas.

¿Se esperaba estar donde están a estas alturas de temporada cuando cogió al equipo en verano?

Ya te digo que sabíamos de la capacidad del grupo e intuíamos que podríamos hacerlo bien. Nunca nos pusimos una meta numerológica más alla de conseguir la salvación pero si es cierto que en verano hablando con algún jugador a nivel individual veíamos posibilidades de "molestar" lo máximo posible.

¿Cuál es la mentalidad y el objetivo de aquí a final de temporada?

Pelear las 8 semanas que nos quedan como jabatos. Poner el foco en la semana, en cada entrenamiento y olvidarnos de dónde estaremos el 17 de Mayo. Presión ninguna pero a ilusión no nos puede ganar nadie.