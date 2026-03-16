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O Noso Fútbol | Tercera Federación

Óscar Fernández se estrena como goleador en Tercera

El joven lateral del Montañeros fue el autor de un doblete en la victoria por 3-0 contra el Noia

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/03/2026 21:59
Óscar Fernádez celebra uno de sus goles contra el Noia
Óscar Fernández celebra uno de sus goles contra el Noia
Javier Alborés
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Óscar Fernández, nacido en el año 2006, está disputando su primera temporada como modesto. Tras llegar al Montañeros en su segundo año como juvenil procedente del Xuventude Oroso, disputó 31 partidos ese primer año en Liga Nacional y 23 el siguiente en División de Honor. Su buen hacer en la categoría nacional le valió para que Jairo Arias se fijara en él y lo quisiera para su proyecto en Tercera Federación.

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Ante la dura competencia en la línea defensiva, Óscar no dispuso de minutos hasta la jornada número seis, cuando fue titular contra el Barbadás. Sin embargo, una lesión en el tendón rotuliano frenó su progresión durante varias semanas. Con esa dolencia ya más que superada, este fin de semana en Elviña contra el Noia encadenó su segunda titularidad consecutiva y respondió a la confianza de Jairo Arias con un doblete que contribuyó a la victoria por 3-0 del Montañeros.

“Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo. Hacía bastante que no metía, desde el año pasado en División de Honor, pero el domingo estaba inspirado”, explica Óscar Fernández, que recuerda sus goles de la siguiente manera: “Fueron dos llegadas por banda. Cano me dio un pase a línea de fondo y el primero fue al primer palo. Levanté la cabeza, vi que el portero ya estaba saliendo para esperar el centro y que estaba el primer palo libre y la metí por ahí. El segundo fue igual. Cano encaró, me la dio por banda, llegué a línea de fondo, vi el espacio de caño y ahí fue”.

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El joven lateral izquierdo notó el salto de categoría sobre todo a nivel físico, pero admite que, el paso del tiempo se va “adaptando bien y cogiendo confianza”. “Desde el primer día Jairo me estuvo diciendo que confía en mí, ya me lo dijo cuando me renovó. Sabía que iba a estar difícil pelear el puesto con Pedro (Barbolla) porque es un gran jugador, pero Jairo confiaba en todo momento y me dijo que, si peleaba y daba todo de mí, iba a tener minutos”.

Ahora mismo, el Montañeros es octavo, empatado a 34 puntos con el sexto y el séptimo y a tan solo un punto de la quinta plaza que da derecho a jugar playoff de ascenso, un objetivo que empieza a ser real para los coruñeses: “Técnica y tácticamente creo que somos un equipo capacitado para pelear por el playoff. Estamos todos muy motivados y, si seguimos como lo estamos haciendo ahora, seguramente nos metamos. Se están dando las victorias, ahora ya para abajo no podemos mirar”, afirma Óscar.

“Lo que tenemos que hacer es tener cabeza, que creo que es lo más importante, y  seguir como lo estamos haciendo. Si jugamos como lo estamos haciendo, estamos tranquilos y tenemos cabeza, creo que podemos llegar al playoff sin problema”, sentencia.

Cano y Óscar celebran uno de los goles del lateral
Cano y Óscar celebran uno de los goles del lateral
Javier Alborés
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