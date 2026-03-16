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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Nico Rosas sufre una fractura de peroné

El central argentino del Silva se lesionó este domingo contra el Juventud de Cambados

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/03/2026 18:02
Nico Rosas durante el Silva-Somozas
Nico Rosas durante el Silva-Somozas
Javier Alborés
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Malas noticias para el Silva. El club herculino pierde a uno de sus principales baluartes defensivos como es Nico Rosas. El central argentino sufrió una fractura del peroné derecho sin desplazamiento este domingo durante el partido a domicilio contra el Juventud de Cambados. El jugador será sometido a más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.

Baldomar (d), autor del 1-1, durante el Juventud Cambados-Silva

El Silva sale muy vivo de Cambados, pero con el golaveraje perdido

Más información

Nico Rosas se lesionó poco antes del tiempo de descanso cuando fue a pelear un balón dividido con Seydou. En el choque de piernas entre ambos jugadores, fue el argentino el que salió peor parado, teniendo que ser desalojado del terreno de juego entre lágrimas por sus compañeros. Rosas se llevó la ovación de Burgáns y el Juventud de Cambados subió ya el propio domingo una publicación a redes sociales deseando lo mejor al futbolista.

Desde su llegada al Silva el pasado mes de enero, Nico Rosas estaba siendo un fijo en los planes de Diego Armando García en el centro de la defensa. Fue de la partida en los seis encuentros que disputó, acumulando un total de 460 minutos y cuatro tarjetas amarillas.

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