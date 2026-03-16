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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

La resaca de Tercera: Jornada 25

Los entrenadores de Montañeros, Silva y Atlético Arteixo analizan sus partidos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
16/03/2026 18:03
Gonza y Posi se saludan antes del Arosa-Atlético Arteixo
Gonza y Posi se saludan antes del Arosa-Atlético Arteixo
Gonzalo Salgado
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La jornada 25 de Tercera Federación dejó resultados positivos, aunque algo agridulces en algún caso para los equipos coruñeses. El Montañeros fue quien salió mejor parado, ya que se impuso de manera clara al Noia por 3-0. El Silva rescató un punto del duelo directo con el Juventud de Cambados en Burgáns. Y por su parte, el Atlético Arteixo empató 2-2 en A Lomba ante el Arosa, aunque dispuso de ocasiones para llevarse los tres puntos en el tramo final. Así analizaron los entrenadores sus partidos.

Jairo Arias (Montañeros)

"La verdad es que fue un partido que lo fuimos desatascando poco a poco, si que no sufrimos mucho en cuanto a ocasiones del rival porque estuvimos muy bien en los momentos sin balón pero en el momento con balón estaban bien organizados con pocos espacios y era difícil progresar, estuvimos bien en cuanto a paciencia y no precipitarnos en ataques muy rápidos y creo que eso nos dio para ir poco a poco desgastando al rival y teniendo mas espacio/tiempo en nuestras acciones. Partido muy completo del equipo y a seguir trabajando que como se aprecia, esta categoría es muy muy igualada".

Juan de Dora, delantero del Montañeros, en una acción del partido

El Montañeros solventa con autoridad la prueba del Noia (3-0)

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Diego Armando García (Silva)

"Salimos vivos de un campo que es muy complicado. Hubo momentos en el partido de haberlo podido ganar por ocasiones y control de partido, y un tramo final donde el rival llegó más entero con ocasiones para llevarse el partido. Seguimos en la pelea y con buenos numero en esta segunda vuelta, sólo queda seguir insistiendo".

Baldomar (d), autor del 1-1, durante el Juventud Cambados-Silva

El Silva sale muy vivo de Cambados, pero con el golaveraje perdido

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Posi (Arteixo)

"Pues salvo los primeros 20 minutos, en los que el Arosa fue mejor, conseguimos hacer el partido que queríamos , con posesiones largas para atraerlos a las zonas que queríamos y atacar los espacios donde sufrían. En la segunda parte ya conseguimos también robar mucho en campo contrario. Hicimos un gran partido y fuimos superiores al Arosa en su casa, debemos estar contentos y orgullosos. Tuvimos las dos ocasiones más claras del partido para el 1-3 y 2-3, en acciones solos contra portero de Otero y Moreta. Hay que seguir, vienen unas semanas de muchos partidos y un nivel de exigencia muy alto".

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