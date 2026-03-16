La jornada | Torre y Oza Juvenil firman dos grandes remontadas

A Grela acogió el Torre-Sporting Cambre PATRICIA G. FRAGA

El Torre dio un paso casi definitivo hacia la salvación en el grupo 1 de Primera Futgal con una gran remontada ante el Sporting Cambre (3-2) y el Oza Juvenil salió a lo grande de la zona roja al hacer lo propio ante el Ural Español (1-2).

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Hubo de todo en el Torre-Cambre, incluso un gol de penalti del portero Diego López para poner el momentáneo 0-2 tras el tanto inicial de Lucas Pires. Pero el equipo de Monte Alto no se vino abajo y terminó remontando en la segunda mitad gracias al acierto de Saúl Rodríguez e Ibra, que firmó un doblete.

También volteó su duelo el Oza Juvenil, que suma dos triunfos consecutivos. Imad y Samu Rumbo, desde el punto de penalti, dejaron sin efecto el gol de Gonzalo al principio del partido.

Regresa a la zona roja el Sporting Coruñés, que sumó en el campo del Relámpago (1-1). Eso sí, lo hace con los mismos puntos (26) que un Cedeira que cayó ante el Orillamar (1-0) y marca la línea de la permanencia. Quien también se mete de lleno en la lucha es el Imperátor, que alcanza dichos 26 tras vencer en Meirás (1-2).

Pelea por el ascenso

La 26ª jornada fue positiva para Carral y Sporting Meicende, que alejan al Galicia Mugardos en la pelea por el ascenso directo.

El Carral venció con más apuros de lo previsto a As Pontes (2-3). Vio como los de O Poboado neutralizaban una ventaja de dos goles, pero Patrik Agilda hizo el gol de la victoria a los 54 minutos de juego.

También sufrió el Meicende, que necesitó de un gol de Juanjo en el añadido para vencer al Marte (2-1). El Mugardos empató en casa ante el Eume (0-0) y en el otro partido de la jornada el Olímpico igualó contra el Perlío (1-1).