La jornada | Paso adelante de un Betanzos que complica al Victoria y combate nulo en O Monte

El Betanzos se impuso al Victoria en A Grela JAVIER ALBORÉS

El Órdenes y el Betanzos fueron dos de los grandes triunfadores de la 26ª jornada del grupo 1 de Preferente.

La pelea por el playoff de Preferente se pone al rojo vivo Más información

Dubra - Órdenes (1-2): Pese a empezar perdiendo, el Órdenes inclinó el campo y remontó con goles de Mouriño y Enjamio. Los de Pery López suben a la tercera posición.

San Tirso - Sofán (0-0): Y si el Órdenes tiene siete puntos sobre el Sofán, seis separan al San Tirso del equipo carballés tras un empate sin goles en O Monte.

Rellán tuvo la mejor del partido en una falta al inicio que dio en el travesaño tras una gran parada de Brais. Ya en el añadido, el conjunto local marcó en una falta lateral, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Victoria - Betanzos (0-2): El Betanzos regresó a posición de playoff gracias a un convincente triunfo ante el Victoria. Ahora cuenta con un punto de ventaja sobre el Sofán y con la baza de tener pendiente acabar un partido ante el Dubra que va ganando. Da Lama, a balón parado, y Raúl Pita, al transformar una buena acción de Piquero, hicieron los goles en A Grela.

Paiosaco - Negreira (1-1): Un buen Paiosaco planteó el partido al contraataque y, tras recibir el 0-1 pasada la media hora, empató después del descanso por medio de Iván Amor. Con este resultado, los de A Porta Santa se quedan en séptima posición, a tres puntos de la promoción.