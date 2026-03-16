Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

La jornada | Paso adelante de un Betanzos que complica al Victoria y combate nulo en O Monte

Uno de los grandes triunfadores del día fue el Órdenes, que escala a la tercera posición

Santi Mendoza
Santi Mendoza
16/03/2026 11:03
El Betanzos se impuso al Victoria en A Grela
El Betanzos se impuso al Victoria en A Grela
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Órdenes y el Betanzos fueron dos de los grandes triunfadores de la 26ª jornada del grupo 1 de Preferente.

Un duelo aéreo durante el Sofán-San Tirso

La pelea por el playoff de Preferente se pone al rojo vivo

Más información

Dubra - Órdenes (1-2): Pese a empezar perdiendo, el Órdenes inclinó el campo y remontó con goles de Mouriño y Enjamio. Los de Pery López suben a la tercera posición.

San Tirso - Sofán (0-0): Y si el Órdenes tiene siete puntos sobre el Sofán, seis separan al San Tirso del equipo carballés tras un empate sin goles en O Monte. 

Rellán tuvo la mejor del partido en una falta al inicio que dio en el travesaño tras una gran parada de Brais. Ya en el añadido, el conjunto local marcó en una falta lateral, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Victoria - Betanzos (0-2): El Betanzos regresó a posición de playoff gracias a un convincente triunfo ante el Victoria. Ahora cuenta con un punto de ventaja sobre el Sofán y con la baza de tener pendiente acabar un partido ante el Dubra que va ganando. Da Lama, a balón parado, y Raúl Pita, al transformar una buena acción de Piquero, hicieron los goles en A Grela.

Paiosaco - Negreira (1-1): Un buen Paiosaco planteó el partido al contraataque y, tras recibir el 0-1 pasada la media hora, empató después del descanso por medio de Iván Amor. Con este resultado, los de A Porta Santa se quedan en séptima posición, a tres puntos de la promoción.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

A Grela acogió el Torre-Sporting Cambre

La jornada | Torre y Oza Juvenil firman dos grandes remontadas
Santi Mendoza
Diego celebra su gol contra el Lealtad

El Bergantiños toma oxígeno a costa del Lealtad (3-0)
Marcos Rivas
El Betanzos se impuso al Victoria en A Grela

La jornada | Paso adelante de un Betanzos que complica al Victoria y combate nulo en O Monte
Santi Mendoza
Baldomar (d), autor del 1-1, durante el Juventud Cambados-Silva

El Silva sale muy vivo de Cambados, pero con el golaveraje perdido
Santi Mendoza