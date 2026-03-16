El Silva sale muy vivo de Cambados, pero con el golaveraje perdido

Baldomar (d), autor del 1-1, durante el Juventud Cambados-Silva GONZALO SALGADO

Más allá del triunfo del Montañeros, la 25ª jornada del grupo 1 de Tercera RFEF dejó sendos empates para Silva y Atlético Arteixo. Los primeros se quedan prácticamente igual en su lucha por la permanencia y los segundos siguen inmersos en la pelea por el playoff.

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Juventud Cambados - Silva (1-1)

Todo sigue prácticamente igual para el Silva, que igualó ante el Juventud Cambados (1-1) y se mantiene a un punto del equipo que marca la línea de la permanencia. Salen vivos los coruñeses, que fueron perdiendo en Burgáns, pero con el pequeño inconveniente de ceder el golaveraje tras el 1-2 de A Grela en octubre.

El primer gol llegó a los 13 minutos, con una internada de Noel por banda derecha, quien cedió para que Tiko asistiera a Gregor, que no falló ante Minibugy.

Antes del descanso un golpe en la tibia terminó con Nico Rosas, central del Silva, abandonando el campo en ambulancia entre los aplausos de ánimo de Burgáns.

Y a la vuelta de vestuarios, el Silva encontró el gol que le supondría el punto. Baldomar buscó un lanzamiento desde fuera del área y David Conde no pudo hacer nada.

Apretó el Cambados al final, pero no se movió el marcador. Este jueves, el Silva recibe en A Grela al Céltiga.

Arosa - Atlético Arteixo (2-2)

El Atlético Arteixo cosechó un empate en el campo del Arosa (2-2), segundo clasificado. Lo hizo teniendo personalidad en los momentos que le tocó sufrir y estuvo a punto de llevarse los tres puntos. Se queda décimo, a dos del playoff.

El Arosa dominó la primera media hora y se adelantó con un penalti de Rivera. Rubo y Rojo dieron vuelta al marcador y Otero rozó el 1-3, pero Álex Rey puso las tablas en el 90+5. Aún habría tiempo para que Moreta dispusiera de una gran ocasión para el 2-3, pero todo terminó en empate. Este jueves, derbi ante el Montañeros.