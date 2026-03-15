El Montañeros solventa con autoridad la prueba del Noia (3-0)

Juan de Dora, delantero del Montañeros, en una acción del partido JAVIER ALBORÉS

Tuvo que picar piedra al inicio, pero el Montañeros encontró ante el Noia (3-0) un triunfo cómodo que le sitúa en la octava posición del grupo 1 de Tercera RFEF. Para pensar en la zona de playoff —está a un punto del Céltiga y hay nueve equipos en solo tres puntos— es clave no fallar ante los rivales de la zona baja en Elviña y el equipo coruñés no lo hizo. Óscar fue el gran protagonista con un doblete y Real completó el marcador.

Seis jornadas en 21 días para posicionarse Más información

Jairo Arias introdujo tres novedades con respecto al empate de la semana pasada en el campo del Racing Villalbés. Iago López entró por Longueira en el centro de la zaga, Balsa sustituyó a Diego Rodríguez en el mediocampo y Otero —ya al 100%— tuvo su opción en el extremo derecho en lugar de Delgado. Un once de marcado carácter ofensivo para tratar de batir a un rival que no renuncia tampoco a sacar el balón jugado.

Fue una primera mitad espesa, pero el duelo se pudo poner de cara muy pronto para el Montañeros. Los coruñeses presionaron alto en la jugada inicial, forzaron un córner y en el rechace del mismo Otero envió su disparo al travesaño.

Le costaba a los dos equipos dar velocidad al juego, condicionados por un terreno de juego que levanta mucho caucho y frena la pelota. Un contexto en el que el balón parado toma especial importancia y a punto estuvo de aprovecharlo el Noia. El equipo de Luis Bonilla cogió desprevenida a la zaga local en una falta lateral y David Noya remató fuera por poco el preciso centro de Manu Sánchez.

Se mostró muy intenso en los duelos el equipo visitante, pero el Montañeros era capaz de vez en cuando de generar peligro. A la media hora, una buena jugada combinativa terminó con un centro de Dani que atacó Juan de Dora al primer palo sin encontrar portería.

Un minuto de locura

Parecía que el partido se iba a marchar al descanso con 0-0, pero entonces ambos marcaron su gol con validez solo para el del Montañeros. En otra acción a balón parado Adrián González batió a Marcos con un remate de cabeza, pero cargó a un rival con las dos manos e incurrió en falta. Tras ello estuvo avispado para sacar rápido el equipo local, Cano recibió en buena posición por banda izquierda, espero el momento preciso para dar el pase a un Óscar que venía como una bala y este chutó y encontró el gol cuando todo el mundo esperaba un centro.

Iba a ser el día de la consagración del lateral izquierdo. Sénior de primer año y en su tercera titularidad del curso, inició la segunda parte con un nuevo gol, el 2-0 que dio tranquilidad al Montañeros. La acción volvió a nacer en un pase de Cano y Óscar pisó área para batir a Brais Vázquez con un toque sutil de puntera que alojó el balón entre sus piernas.

Momento previo al segundo gol de Óscar JAVIER ALBORÉS

Luis Bonilla se jugó el todo por el todo dando entrada a más jugadores de ataque, pero el Montañeros dio sensación de interpretar bien su nueva estructura y además encontró pronto el 3-0 que sentenció definitivamente el encuentro. En un envío en largo Juan de Dora porfió con el zaguero y eso dejó solo al recién incorporado Miguel Real, quien con todo el tiempo del mundo amagó, recortó al meta y marcó a portería vacía.

El marcador permitió al Montañeros comenzar a repartir minutos, algo clave en un tramo de la temporada con seis partidos en tres semanas. Mientras tanto, Juan de Dora, Carreira, Pape y Diego Rodríguez pudieron ampliar la renta y el Noia se quedó cerca de descontar en un tiro desde dentro del área que sirvió a Marcos para lucirse.

Al final, 3-0 antes de un derbi en Ponte dos Brozos ante el Atlético Arteixo (jueves 19, 12.00 horas) que promete emociones fuertes. Los de Posi llevan diez puntos de los últimos doce —este domingo empataron en el campo del Arosa, segundo clasificado— y tienen licencia para soñar con el playoff. Lo mismo que un Montañeros que con 34 puntos en 24 jornadas tiene la permanencia en el bote y mira ya sin reparos hacia arriba.