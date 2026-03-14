Las previas | El San Tirso busca ante el Sofán dejar casi asegurada su presencia en los playoffs

sofan san tirso RAÚL LÓPEZ

La 25ª jornada del grupo 1 de Preferente Futgal trae este domingo dos enfrentamientos entre equipos de A Coruña y su entorno.

La pelea por el playoff de Preferente se pone al rojo vivo Más información

Dubra-Órdenes (12.00): Román, Brais y Pichu son baja en un Órdenes que tiene cinco puntos de ventaja sobre el quinto clasificado.

Victoria-Betanzos (12.30): Tras dar un paso importante hacia la permanencia en Maniños, el Victoria —sin Kike, Carba, Víctor, Sergio, Pablo Souto y Jorge— busca otro más ante un Betanzos que está a un punto de la zona de playoff de ascenso. Tomás y Ángel son las ausencias del equipo de Claudio Corbillón.

San Tirso-Sofán (16.30): Los seis puntos que separan al San Tirso (3º) del Sofán (5º) muestran que este es un partido clave para el equipo de Abegondo. De ganar, tendrá una renta importante con respecto a los candidatos a entrar al playoff y podrá dedicar las ocho últimas jornadas a perseguir a un Negreira que ve a tres puntos. Fabio Rodríguez tiene las bajas de Pablo Vigo, Casariego, Antón Cambeiro, Segade y Paulo; y el técnico del Sofán, Pablo Torreira, de Becerra, Iván Martínez, Marcos Montero, Braian y Pablo Parafita.

Paiosaco-Negreira (17.00): Pese a que ahora le viene un calendario muy complicado, no hay que descartar de cara al playoff a un Paiosaco que está a dos puntos y viene en gran racha. No estarán Vivito, Cristian, Carra y Juanma.