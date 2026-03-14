Las previas | El Montañeros vuelve al hogar un mes después

Montañeros-Lugo B el pasado 15 de febrero en Elviña Grande GERMÁN BARREIROS

El grupo 1 de Tercera RFEF entra este domingo en su fase frenética con Montañeros y Arteixo peleando por el playoff. Por su parte, el Silva tiene en esta 25ª jornada un duelo directo por la permanencia.

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Montañeros-Noia (Elviña Grande, 12.30 horas)

Un mes después y tras visitar los complicados campos de Alondras y Racing Villalbés, el Montañeros regresa a su casa para medirse al Noia. Y la idea es clara: aprovechar el mal momento del rival para dar uno de los últimos pasos hacia la salvación y seguir en la pelea por el playoff.

Llega el Monta abonado al empate. Son ya diez en lo que va de temporada y cinco en los siete últimos partidos, donde también venció al Silva y cayó ante el Alondras. Una serie de resultados que le tienen en undécima posición, con doce puntos sobre la zona roja e inmerso en el numeroso grupo que busca el playoff.

Mucho más abajo está el Noia, penúltimo clasificado, aunque todavía con todas las opciones de una permanencia que ve a tres puntos. Eso sí, los del Julio Mato —llevan más de un mes sin jugar a domicilio— deben romper cuanto antes su racha de cuatro derrotas consecutivas si no quieren perder comba con Juventud Cambados y Silva.

En lo que se refiere a las bajas, el Montañeros no podrá contar con el lateral izquierdo Pedro Barbolla, ni con los atacantes Ogando y Sito. Quizá se vean novedades en el once, pues habituales como Iago López y Otero partieron desde el banquillo en Vilalba, igual que un Real que después sería clave con un golazo para rescatar un punto. Donde no parece que vaya a haber novedades es en la delantera al venir Juan de Dora de dos jornadas consecutivas marcando.

Por su parte, el Noia tiene las bajas de los defensas Paco y Xabi, y de los atacantes Kanté y Pi. Son especialmente delicadas las dos primeras, que obligarán a Luis Bonilla a reinventar la zaga sin dos de los jugadores a los que más minutos ha dado. Esta vez sí estará otro defensa clave, el lateral izquierdo Izan.

En el duelo de la primera vuelta, el Monta se impuso por 1-3 en el Julio Mato.

Alineaciones probables Montañeros: Marcos - Achore, Iago López, Longueira, Óscar - Carreira, Diego Rodríguez - Otero, Dani Fernández, Real - Juan de Dora Noia: Brais Vázquez - Adrián, David Noya, Tobías, Izan - Mario Constenla, Fabio - Javi Muiño, Iker Carril, Rachu - Manu Sánchez

Arosa-Atlético Arteixo (A Lomba, 12.00 horas)

Tres victorias consecutivas han aupado al Atlético Arteixo a la novena posición, a solo dos puntos del playoff, pero esta jornada tiene una prueba de lo más complicada. Visita al Arosa, un equipo que mantiene un mano a mano con el Compostela por el ascenso directo y que aún no ha perdido en casa.

El Arteixo suma la baja de García en defensa a las de Fer, Casas, Queijeiro y Lamas. Regresan el lateral derecho Moreta y el extremo Melo. Por parte local, ninguna baja e ilusión de vencer a un equipo ante el que empató (2-2) en Ponte dos Brozos.

Alineaciones probables Arosa: Chema - Torrado, Edgar, Samu, Luis Castro - Manu Fernández, Remeseiro - Rivera, Iñaki, Yoel Crespo - Palmás Atlético Arteixo: José Hevia - Marcos Aller, Agulló, Tomé, Manu Berrocal - Naya, Fabio - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero

Juventud Cambados-Silva (Burgáns, 17.15 horas)

Sin el calor de A Grela, el Silva espera mantener su buena versión y continuar dando pasos adelante hacia la salvación. Y no es el de esta tarde ante el Juventud Cambados (Burgáns, 17.15 horas) un partido más, pues se trata del equipo que tiene por delante a un punto y que marca la línea de la permanencia en Tercera RFEF.

Pese a que lleva once partidos sin conocer la victoria, el Cambados no le ha perdido la cara a la competición y se mantiene fuera del descenso gracias a siete empates, entre los que destacan uno en A Lomba frente al Arosa y otro en Burgáns frente al Compostela. También está compitiendo bien el Silva, que tras el momento crítico ante el Montañeros suma siete de los doce últimos puntos.

La gran novedad en la lista de Diego Armando García es el regreso del lateral derecho Estramil, que ya ha dejado atrás su lesión de ligamento cruzado. Continúan en el dique seco Lema, Máquez, Ares y Nico Mosquera.

En el equipo visitante, que en octubre se impuso en A Grela por 1-2, son baja los defensas Rodri y Fran.

Alineaciones probables Juventud Cambados: Conde - Álex Fernández, Brais Parada, Alberto Lago, Tavares - Anxo, André - Gregor, Noel, Diego Iglesias - Tiko Silva: Minibugy - Rosas, Moure, Seydi - Bili, Baldomar, Carletto, Carro, Parafita - Iago Pérez, Rodri Alonso